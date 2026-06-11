Bu ülke kilo almayı yasakladı! "Metabo yasası" sayesinde vatandaşların bel ölçüsü devlet radarına alındı!
Japonya 2008'den bu yana 40-74 yaş arasındaki yaklaşık 56 milyon vatandaşının bel ölçüsünü her yıl mezurayla ölçüyor. Erkekler için 85, kadınlar için 90 santimetrelik sınırı aşanları ise diyet ve egzersiz danışmanlığı bekliyor. İşte dünyanın en sıra dışı sağlık yasasının tüm detayları...
Fazla kilolarınız yüzünden patronunuzun devlete milyonlarca lira ceza ödediğini hayal edin. Zaten dünyanın en zayıf ülkelerinden biri olan Japonya, toplumdaki obeziteyi sıfıra indirmek için dünyada eşi benzeri olmayan bir ölçüm sistemini yıllardır kararlılıkla uyguluyor. Bu ilginç sistemin arkasındaki asıl nedenler haberimizin devamında...
BİR DEVLET POLİTİKASI OLARAK KİLO KONTROLÜ
Bir ülkede bel çevrenizin devlet tarafından düzenli olarak ölçüldüğünü düşünün. Kulağa distopik bir film senaryosu gibi gelse de, Japonya'da şişmanlamayı yasaklayan Metabo Yasası tam olarak bunu hayata geçiriyor.
Dünyanın en uzun ömürlü toplumlarından biri olan Japonya, obeziteyle mücadeleyi kişisel bir tercih olmaktan çıkarıp katı bir devlet kuralına dönüştürdü.
MEZURA İLE GELEN YASAL ZORUNLULUK
İlk kez 2008 yılında yürürlüğe giren bu sıra dışı yasa, belirli bir yaş grubunu doğrudan hedef alıyor. Ülke genelinde 40 ile 74 yaş arasındaki tüm vatandaşların bel çevresinin her yıl düzenli şekilde ölçülmesi yasal bir zorunluluk taşıyor.
KADIN VE ERKEK İÇİN KESİN SINIRLAR ÇİZİLDİ
Söz konusu ölçümlerde belirlenen limitler oldukça net ve esnemeye yer bırakmıyor. Sağlık yetkililerinin belirlediği standartlara göre, 40 yaşını aşmış erkeklerin bel çevresi 85 santimetreyi, kadınlarınki ise 90 santimetreyi kesinlikle geçmemeli.
SINIRI AŞANLARI ZORUNLU DİYET BEKLİYOR
Japonya'da şişmanlamayı yasaklayan Metabo Yasası kapsamında, yıllık sağlık taramalarında bu sınırların aşıldığı tespit edilirse bireyler doğrudan para cezası ödemiyor. Bunun yerine, sınırı aşan vatandaşlar devlet destekli zorunlu diyet programlarına, egzersiz seanslarına ve sağlık danışmanlıklarına yönlendiriliyor.
ŞİRKETLERİ İFLAS ETTİREBİLECEK DEVASA CEZALAR
Sistemin asıl büyük ve acımasız yaptırımı ise iş dünyasına kesiliyor. Çalışanlarının belirli bir oranını hedeflenen kilo ve bel sınırına çekemeyen şirketler, devlete milyonlarca dolarlık cezalar ödemek zorunda kalıyor. Sırf bu yüzden günümüzde bazı şirketler mesai saatleri içine mecburi spor molaları ekliyor.
EKONOMİK ÇÖKÜŞ KORKUSU YASAYI DOĞURDU
Peki Japonya neden böyle bir yola başvurdu? Bu radikal uygulamanın temelinde devasa bir ekonomik ve demografik endişe yatıyor.
Nüfusu hızla yaşlanan ülke, artan sağlık harcamalarının ekonomiyi çıkmaza sürüklemesinden korkuyor. Japonya'da şişmanlamayı yasaklayan Metabo Yasası sayesinde diyabet ve kalp hastalıkları gibi sorunların erkenden önlenmesi planlanıyor.
HEDEF YÜZDE DÖRT OLAN OBEZİTEYİ SIFIRLAMAK
Çarpıcı bir detay daha verelim; gelişmiş batı ülkelerinde obezite oranları yüzde 30 seviyelerine dayanmışken, Japonya'da bu oran sadece yüzde 4 civarında kalıyor. Devletin bu yüzde 4 oranına dahi tahammül etmemesi, koruyucu hekimliğin ülkede nasıl bir öncelik haline geldiğini kanıtlıyor.
BEDEN ÖLÇÜLERİNE DEVLET MÜDAHALESİ TARTIŞMA YARATIYOR
Bugün pek çok ülke şekerli ürünlere ek vergiler koymak gibi yüzeysel yöntemler denerken, doğrudan bel ölçümü yaparak şirketleri sorumlu tutan başka bir sistem bulunmuyor. Bu durum, tıp dünyasını da ikiye bölüyor.
Kimi uzmanlar bunu mükemmel bir toplumsal sağlık adımı olarak görürken, kimileri insanların genetik yapılarını hiçe sayan bir baskı unsuru olduğunu savunuyor.