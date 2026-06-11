Bu ülke kilo almayı yasakladı! "Metabo yasası" sayesinde vatandaşların bel ölçüsü devlet radarına alındı!

Fazla kilolarınız yüzünden patronunuzun devlete milyonlarca lira ceza ödediğini hayal edin. Zaten dünyanın en zayıf ülkelerinden biri olan Japonya, toplumdaki obeziteyi sıfıra indirmek için dünyada eşi benzeri olmayan bir ölçüm sistemini yıllardır kararlılıkla uyguluyor. Bu ilginç sistemin arkasındaki asıl nedenler haberimizin devamında...