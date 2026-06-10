"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Aydın, "Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyüktü. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız, o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerde okudum mesajlarınızı. Beni çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere. Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizleri kocaman kocaman seviyorum ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.