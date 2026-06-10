Livanur Aydın'dan açıklama: İyileşiyorum
Oyuncu Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Aydın'dan günler sonra yeni bir açıklama geldi
Oyuncu Ali Öner, 2025'in Ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış, ancak çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.
Ayrılığın ardından Ali Öner'in, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte olduğu yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı.
Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirek, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etmişti.
Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti.
Öner, Atılgan ile birlikteliğini ilan ettikten hemen sonra da sevgilisiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi.
Livanur Aydın da, eski nişanlısının Zeynep Atılgan ile tatil yaptığı anların basına yansımasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.
"HAYAT DEVAM EDİYOR"
Aydın, "Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyüktü. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız, o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerde okudum mesajlarınızı. Beni çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere. Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizleri kocaman kocaman seviyorum ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.