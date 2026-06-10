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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber: Emekli polis eşini öldürüp parçalara ayırmıştı! Ayrıntılar iddianamede | Son dakika haberleri

        Emekli polis eşini öldürüp parçalara ayırmıştı... Ayrıntılar iddianamede!

        Bursa'da, emekli polis memuru 77 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamedeki detaylar kan dondurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emekli polis eşini öldürüp parçalara ayırmıştı... Ayrıntılar iddianamede!

        Bursa'da, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olayın Osmangazi ilçesinde meydana geldiği belirtilirken, sanık Adalet Uzunoğlu'nun (69) eşi emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktığı iddia edildi.

        Kocasını öldüren sanık Adalet Uzunoğlu.
        Kocasını öldüren sanık Adalet Uzunoğlu.

        EVDE BİRÇOK BİYOLOJİK ÖRNEĞE ULAŞILDI

        Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, evde yapılan incelemelerde çok sayıda kan izi ve biyolojik örneklere rastlandı. Kriminal incelemeler sonucunda elde edilen örneklerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

        Öldürülen Ali Fuat Uzunoğlu.
        Öldürülen Ali Fuat Uzunoğlu.

        İddianamede, olayın ardından delillerin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

        Dosyada yer alan tespitlerde, ev içerisinde çeşitli bölgelere poşetlerin serildiği, bazı kanlı eşyaların ise gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, olay yeri inceleme raporları ve kriminal analiz sonuçlarının iddianamenin hazırlanmasına dayanak oluşturduğu kaydedildi.

        CİNAYETİ REDDETTİ PARÇALADIĞINI KABUL ETTİ

        Şüpheli Adalet Uzunoğlu'nun ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, ancak eşinin cansız bedenini parçalayıp çöp konteynerlerine attığını beyan ettiği öğrenildi. Şüphelinin savunmasında, eşini hareketsiz halde bulduğunu ve panikle hareket edip parçalara ayırıp çöpe attığını öne sürdüğü belirtildi.

        Mahkemece kabul edilen iddianameyle birlikte davanın görülmesine başlanacağı öğrenilirken, soruşturma kapsamında isimleri geçen bazı aile bireyleri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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