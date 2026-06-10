Son dakika: Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi: Bedelini ödeyecekler
ABD Başkanı Trump, "İran harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun bir süre bekledi, şimdi bedelini ödeyecekler" açıklamasını yaptı. Fox New'e de konuşan Trump, İran'a saldırı başlatma seçeneğine daha yakın olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerle ilgili sert bir açıklama yaptı.
Kendisine ait Truth Social adlı dijital platformdan bir paylaşım yapan Trump, şunları söyledi:
"İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanma ve Hava Kuvvetleri gibi ordunun büyük bir kısmı artık ortada bile yok. Tamamen yenilgiye uğradılar.
İran sadece laf üretiyor, icraata geçmiyor. Orta Doğu’nun zorbası öldü. Kendileri için harika olabilecek bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geç kaldılar, şimdi bunun bedelini ödeyecekler."
Fox News'e de konuşan Trump, İran'a saldırı emri vermeye daha yakın olduğunu söyledi.
Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.
ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.