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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Beyaz peynirde listeria bakterisi çıkmıştı! Tahsildaroğlu’ndan açıklama geldi: Gerekli tedbirler alındı, diğer ürünlerde sorun yok"

        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıkmıştı! Tahsildaroğlu’ndan açıklama geldi: Gerekli tedbirler alındı, diğer ürünlerde sorun yok"

        Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan bir şikâyet üzerine yürütülen incelemelerde, Tahsildaroğlu markasına ait beyaz peynirin belirli bir partisinde Listeria monocytogenes bakterisi tespit edilmişti. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklamada bulunan şirket yetkilileri, ilgili partinin tedbiren piyasadan çekildiğini; ancak yapılan detaylı tesis incelemelerinde ve diğer ürünlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tahsildaroğlu'ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması

        Son günlerde sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine Tahsildaroğlu markası tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yazılı bir açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından bir zincir market rafından alınan numunenin analizi sonucunda, 290625 parti numaralı ve 400 gramlık Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününün Listeria monocytogenes yönünden uygun bulunmadığının bildirildiği ifade edildi.

        TESİS DENETLENDİ, PİYASADAN ÇEKİLME SÜRECİ BAŞLATILDI

        Resmi bildirimin ardından üretim tesisinde denetim gerçekleştirildiğini belirten şirket yetkilileri, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan toplatılması sürecinin derhal başlatıldığını duyurdu.

        Olayın ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

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        "Üretim tesisimizdeki 37 farklı noktadan alınan çevresel numuneler ile şahit son ürün ve ardışık parti numaralı ürünler akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan testlerde herhangi bir Listeria monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır. Şikâyete konu ürün ayrı bir hatta üretilmekte olup diğer ürünlerimizde de hiçbir uygunsuzluk bulunmamaktadır."

        Şirket, üretim tesislerinin ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası gıda güvenliği standartlarına (GFSI) uygun şekilde faaliyet gösterdiğini ve düzenli olarak denetlendiğini vurguladı. Sosyal medyada markayı ve diğer ürünleri hedef alan gerçeğe aykırı paylaşımlara itibar edilmemesi istenirken, bu tür asılsız haberlerle ilgili yasal süreçlerin titizlikle takip edileceği belirtildi.

        NE OLMUŞTU ?

        Tahsildaroğlu marka peynirde ölümcül Listeria bakterisi çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini bildirdi. Ayrıca söz konusu diğer numunelerin analiz süreçlerinin devam ettiği ve yeni bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
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