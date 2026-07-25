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        Beşiktaş'tan forvete Darwin Nunez hamlesi!

        Mohamed Salah transferine yoğunlaşan Beşiktaş için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Dusan Vlahovic'in adının geçtiği forvet hattı için bir isim daha gündeme geldi.

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        Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez için harekete geçtiği iddia edildi.

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        Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...

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        Siyah-beyazlıların, Suudi ekibi ile oyuncuyu kiralama konusunda 4 milyon Euro karşılığında büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

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        Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki santrforun da siyah-beyazlı kulübün projesine sıcak baktığı ifade edildi.

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        24 MAÇTA 9 GOL, 5 ASİST

        Darwin Nunez, geçen sezon Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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        LIVERPOOL'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

        Ülkesi Uruguay'la 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız isim, 2021-2022 sezonunda Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından 85 milyon Euro'ya Liverpool'un yolunu tutmuştu.

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        İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan Al Hilal'e 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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