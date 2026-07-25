Beşiktaş'tan forvete Darwin Nunez hamlesi!
Mohamed Salah transferine yoğunlaşan Beşiktaş için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Dusan Vlahovic'in adının geçtiği forvet hattı için bir isim daha gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez için harekete geçtiği iddia edildi.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...
Siyah-beyazlıların, Suudi ekibi ile oyuncuyu kiralama konusunda 4 milyon Euro karşılığında büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki santrforun da siyah-beyazlı kulübün projesine sıcak baktığı ifade edildi.
24 MAÇTA 9 GOL, 5 ASİST
Darwin Nunez, geçen sezon Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
LIVERPOOL'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Ülkesi Uruguay'la 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız isim, 2021-2022 sezonunda Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından 85 milyon Euro'ya Liverpool'un yolunu tutmuştu.
İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan Al Hilal'e 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.