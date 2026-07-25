İstanbul ve Ankara'da kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanırken, Ankara'da işyerleri ve sokaklar sular altında kaldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.

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Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

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Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

ANKARA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanakla meydana gelen sel suları, kurye motosikletlerini sürükledi, çok sayıda iş yeri ile cadde ve sokak da sular altında kaldı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.