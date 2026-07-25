Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Japonya'daki matematik finalinden madalyayla dönen öğrenciler başarılarının sırlarını paylaştı

        Japonya'daki matematik finalinden madalyayla dönen öğrenciler başarılarının sırlarını paylaştı

        World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nden İstanbul'a madalyayla dönen ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan 7 öğrenci, başarılarının arkasındaki çalışma disiplinlerini anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da 11 Temmuz'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde bu yıl, Türk öğrencilerin başarıları iz bıraktı.

        Binlerce öğrencinin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 2 elmas, 6 altın, 11 gümüş ve 34 bronz olmak üzere toplam 53 madalya toplayarak yurda döndü. Ayrıca 21 öğrenci başarı ödülü olan merit ödülünün sahibi oldu.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan 9 öğrenci, yarışmada farklı dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

        İstanbul Pendik'teki DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde AA ekibiyle bir araya gelen öğrencilerden 7'si, boyunlarında taşıdıkları madalyaları kazanmak için nasıl çalıştıklarını anlattı.

        REKLAM

        Yarışmada altın madalya kazanan Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ece Tuna, daha önce de yaptığı dereceler ve aldığı madalyalar bulunduğunu söyledi.

        Müsabakalara disiplinli hazırlanmanın önemine değinen Tuna, "Çok strese girmeden, molalarla, kendimi motive ederek çalıştım. Düzenli olarak çalıştığınızda, kendinize inandığınızda başarıyorsunuz" dedi.

        Tuna, ek kitaplardan yararlandığını ve bu sınav için özel olarak hazırlanan kitapları kullandığını belirterek, "İnsan soru çöze çöze alışıyor. Soruları disiplinli bir şekilde çözerseniz sınava kolay bir şekilde girip çıkıyorsunuz. Tokyo'ya gidip Türkiye'yi temsil etmek, altın madalya almak ve dünya 19'uncusu olmak gurur duymamı sağladı ve beni mutlu etti. Gelecekte madalyalarımı ve derecelerimi artırmayı istiyorum. Matematik alanında dünya 19'unculuğundan daha yüksek bir derece yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

        "İYİ BİR MATEMATİKÇİ OLMAK İÇİN HER GÜN ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

        Yarışmadan gümüş madalyayla ayrılan İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf İbrahim Kaldırım da öğretmenlerinin desteği sayesinde günde 2 saat matematik çalışma alışkanlığı edindiğini ifade etti.

        REKLAM

        Matematiğe ilgisinin olduğunu, yarışmalar işin içine girince daha çok çalışmaya başladığını dile getiren Kaldırım, şunları kaydetti: "İyi bir matematikçi olmak için her gün çalışmak gerekiyor. Teoremleri her gün uygulamayınca unutkanlık oluyor. Her gün çalışmazsak bir süre sonra matematiği unutabiliriz. Çok kapsamlı bir alan olduğu için her gün tekrar yapmak gerekir. Yarışmada herkesin yüzünde 'Çalıştım, başaracağım.' azmi vardı, ben de öyle gittim. Bu madalyayı kazandığım için mutluyum, Türkiye'ye gümüş madalyayı getirdiğim için gururluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılmaya devam edip daha iyi sonuçlar elde edebilmek, bu madalyayı altına ve elmasa çıkarabilirsem çok güzel olur."

        Yarışmada altın madalya kazanan TED Üsküdar Koleji 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Atlas Haser, DENEYAP atölyelerinin tekrarlayamadığı şeyleri hatırlamasına yardımcı olduğunu, yoğun matematikten uzaklaşıp fen bilimleri ve bilişim alanlarıyla ilgilenebilmesini sağladığını söyledi.

        REKLAM

        Yaşıtı Türk arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden Haser, "Türkiye olarak çok madalya almamız ve dünyada dereceye girmemiz çok gurur vericiydi" dedi.

        Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Elif Berrak Güler, bronz madalya kazandığı yarışmaya her gün soru çözerek ve öğretmenlerinin verdiği ek kitaplardan çalışarak hazırlandığını aktardı.

        Okuldaki matematik derslerinin kendisine çok kolay geldiğini belirten Güler, arkadaşlarından önde olduğu için derslerde olimpiyat sorusu çözdüğünü dile getirdi.

        Güler, matematiğe küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu belirterek, "DENEYAP Atölyesinde kod yazıyorum. Gelişimim için faydalı oluyor. Gelecekte iç mimar olmak, matematiğe de devam etmek istiyorum." diye konuştu.

        "GENEL OLARAK GÜNDE 2 SAAT ÇALIŞIYORUM"

        Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Nisa Dila Oruç, gümüş madalya elde ettiği yarışmaya öğretmenlerinin yönlendirmesiyle katıldığını dile getirdi.

        REKLAM

        Matematiğe özel ilgi duyduğuna işaret eden Oruç, "Bir şey alamasam bile ülkemizi temsil etmek benim için onurdu o yüzden sakin kaldım ve stres yapmadım. Madalyamı taktığımda güzel hissettim, gümüş madalya almak, arkadaşlarımla ülkemizi temsil etmek, başkalarıyla yarışmak güzeldi. Daha iyi başarılar elde etmek için daha sıkı çalışacağım. Konuların ağırlığına göre bazen 2 bazen 4 saat derslerimiz oluyor. Genel olarak günde 2 saat çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Yarışmadan bronz madalyayla dönen Çekmeköy Bahçeşehir Koleji 6. sınıf öğrencisi Ekrem Uğurluel de derece yapan diğer arkadaşlarını tebrik etti.

        Yarışmaya hazırlık sürecinde e-olimpiyat dersleri dinlediğini ve konulara çalıştığını aktaran Uğurluel, şöyle konuştu: "Küçük yaşlarda sayılara, sayı değerlerine bakıyor, anlamaya çalışıyordum. Anlayınca da işlemlerin nasıl olduğunu öğrendim. Çok çalışmak değil doğru konuya, bilmediğine çalışmak önemli. Matematikte çok kötüysen bile çalışarak düzeltebilirsin, sadece zeki olmak önemli değil. Herkes matematik yapabilir, bazıları az çalıştığından yapamayacağını düşünüyor. Gelecekte sanal konularda bir iş kurmak istiyorum ama matematik olimpiyatlarına devam edeceğim."

        Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Zeynep Serra İnan ise yarışmadan merit ödülü alarak ayrıldı.

        Daha önce çıkmış yarışma sorularını çözerek ve düzenli çalışarak olimpiyatlara hazırlandığını kaydeden İnan, "Merit ödülü, bronz madalyadan yarım puan az farkla verilen bir ödül. Yarışmaya tekrar katılmak, daha çok çalışıp daha yüksek dereceli ödüller almak istiyorum. İleride doktor olmayı hedefliyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        LGS'de 500 tam puan alan Hivda, hayalindeki liseyi tercih etti

        Hivda'nın ailesi ile birlikte oturması LGS'de 500 tam puan alan Hivda, hayalindeki liseyi tercih etti(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!