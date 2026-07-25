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        Haberler Gündem 3. Sayfa Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!

        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!

        İstanbul Fatih'te, çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın (12 milyon TL) çaldığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının (12 milyon TL) çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        ELEKTRİK KESİLDİ DÜKKANI SOYDU

        AA'daki habere göre saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

        282 ALTIN VE 90 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

        Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

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        100 GRAM ALTIN DA ÇALMIŞ

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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