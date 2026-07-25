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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi "İstanbul'daki işçiye Hakkari'deki ücreti vermek istiyorlar"

        "İstanbul'daki işçiye Hakkari'deki ücreti vermek istiyorlar"

        HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bölgesel asgari ücreti isteyenlerin kafasının arkasında daha düşük ücretle işçi çalıştırmak olduğunu belirterek, bölgesel asgari ücrete karşı olduklarını söyledi. Arslan, Türkiye'de işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunun iddia edildiğini, işçilik maliyetinin yüzde 60'ının da yüksek faizden geldiğini savundu. Arslan, TÜRK – İŞ'in geçen yıl katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının değiştirilmesi için işçi sendikaları tarafından eylem planı hazırlanması gerektiğini belirtti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı

        Bu yıl 50. yılını kutlayan HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir grup gazeteciyle biraraya gelerek soruları yanıtladı. Arslan, hükümetin bölgesel asgari ücrete yönelik bir çalışma yürüttüğüne ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Bunu isteyenlerin kafasının arkasında işçiyi daha düşük ücretle çalıştırmak olduğunu, İstanbul’daki işçiyi Hakkari’deki ücretle çalıştırma niyeti olduğunu kaydeden Arslan, “Bölgesel asgari ücret olunca Genel Müdürlük Diyarbakır’da, Hakkari’de olacak. İşçi İstanbul’daki fabrikada çalışacak. Diyarbakır’daki, Hakkari’deki, Van’daki asgari ücretle İstanbul’daki işçiyi çalıştıracaklar” dedi.

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        İşverenin amacının tamamen işçilik maliyetini azaltmak olduğunu belirten Arslan, bir işveren örgütünün başkanının bir İsviçre firmasının 2000 avroluk işçilik maliyetini yüksek bulup Türkiye’den çıkmaya hazırlandığını söylediğini anlattı. “Oysa işçilik maliyetini esas etkileyen yüksek faiz” diyen Arslan, işçilik maliyetinin yüzde 60’ının yüksek kredi faizinden kaynaklandığını, enflasyonun iki katı faiz olmasa Türkiye’de işçilik maliyetinin çok daha az olacağını vurguladı.

        “BU HİLEYİ GEÇMİŞTEN BİLİYORUZ”

        Mahmut Arslan, bölgesel asgari ücretin hükümet ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerde bugüne kadar hiç gündeme gelmediğini belirterek, “Ama kimlerin istediğini biliyoruz. Anadolu’daki işadamları istiyor. Onların amacını da söyledim. Biz bu hileyi geçmişten biliyoruz. Ülkede sosyal dengeyi nasıl oluşturalım diye değil nasıl daha çok kazanırız diye bakıyorlar” şeklinde konuştu.

        Bölgesel asgari ücretin istismar edileceği endişesi taşıdıklarını kaydeden Arslan, “En düşük hangi bölgede ise onu tüm Türkiye’de uygulayacaklardır” dedi.

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İÇİN EYLEM PLANI

        TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 yılındaki asgari ücret görüşmelerinin bitiminde, komisyonun yapısı daha demokratik hale getirilmedikçe bundan sonraki toplantılara katılmayacaklarını açıkladı. TÜRK – İŞ 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere geçen yıl aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyon sürecinde sendikaları ziyaret ederek bilgi verdi.

        HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, komisyonun yapısının değiştirilmesi yönünde adım atılmamasını eleştirdi. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Kurumuş söğütten düdük olmaz” sözünü hatırlatan Arslan, “Bu komisyondan da sağlıklı asgari ücret çıkmaz” diye konuştu.

        Komisyonun yapısının değiştirilmesi konusundaki tavrı konusunda Ergün Atalay’a güvendiğini belirten Arslan, Hükümetin, komisyonda işvereni temsil eden TİSK ile beraber TÜRK-İŞ’in komisyondan çekilmesinden yararlanmaya başladığını söyledi. Komisyonun yapısının değişmemesi durumunda sendikalar olarak eylem planı belirlenmesi gerektiğini belirten Arslan, şöyle devam etti:

        “Hükümet ve TİSK durumu kendi lehlerine kullanmaya başladı. Anladığım kadarıyla hükümet de TİSK de memnun. Yeni düzenleme konusunda eylem planı hazırlayalım. Biz buna hazırız. Aksi halde süreç işçinin aleyhine dönüşecek. TÜRK – İŞ’ten daha fazla inisiyatif bekliyorum. Ergün Bey kararlı bir tutum sergiledi. Komisyonun yapısına ilişkin çalışmalara şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Ergün Bey’i ziyaret edip bunları anlatacağım. Ergün Bey’in kararının arkasında durduk, destek verdik. Ama bunun arkasını getirmezsek yazık olur.”

        Asgari ücret tespit komisyonu konusunda Alman modelini öneren Arslan, Alman sisteminin, üzerinde çalışılmış, güzel bir sistem olduğunu söyledi. Almanya’da işçi ve işveren kesiminin asgari ücreti kendi aralarında müzakere ettiğini, bağımsız başkanın hakemlik yaptığını, hükümetin ise sadece işçi ve işveren arasında uzlaşılan asgari ücreti ilan ettiğini dile getirdi.

        Arslan, asgari ücretin 30 kalemi etkilediğinin söylendiğini, onu gerekçe gösterdiklerini belirterek, bunun bir gerekçe olamayacağını, tek maddelik kanunla asgari ücrete endeksli tüm kalemlerin başka bir şeye endekslenebileceğini vurguladı.

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        #hak - iş
        #Türk - İş
        #Bölgesel asgari ücret
        #Asgari Ücret Tespit Komisyonu
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