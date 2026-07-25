Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BİRÇOK KENTTE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

35 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

MGM tarafından sağanak alarmı verilerek uyarıda bulunulan illerimiz şöyle: (SARI) İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye. (TURUNCU) Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

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GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ALTINA DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

METREKAREYE 21 İLÂ 100 KG YAĞIŞ DÜŞECEK

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Andolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

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ANKARA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İZMİR: 31, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ÇANAKKALE: 34, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 23, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KONYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

NEVŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

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ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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KARS: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 31, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor

MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık geçecek