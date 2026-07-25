35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 35 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batısında hissedilir derecede azalacak. İşte alarm verilen kentlerimiz ve yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BİRÇOK KENTTE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.
35 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM
MGM tarafından sağanak alarmı verilerek uyarıda bulunulan illerimiz şöyle: (SARI) İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye. (TURUNCU) Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.
GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINA DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
METREKAREYE 21 İLÂ 100 KG YAĞIŞ DÜŞECEK
Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Andolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İZMİR: 31, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ÇANAKKALE: 34, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 23, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
NEVŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor
AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor
SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor
TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 29, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 31, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor
MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık geçecek