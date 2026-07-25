Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu 35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!

        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 35 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batısında hissedilir derecede azalacak. İşte alarm verilen kentlerimiz ve yurtta hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 07:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        BİRÇOK KENTTE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

        35 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

        MGM tarafından sağanak alarmı verilerek uyarıda bulunulan illerimiz şöyle: (SARI) İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye. (TURUNCU) Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

        REKLAM

        GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ALTINA DÜŞECEK

        Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        METREKAREYE 21 İLÂ 100 KG YAĞIŞ DÜŞECEK

        Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Andolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

        REKLAM

        ANKARA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        İZMİR: 31, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ÇANAKKALE: 34, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 23, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        HATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        NEVŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

        KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

        REKLAM

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

        AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

        TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        REKLAM

        KARS: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 31, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor

        MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

        ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık geçecek

        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sokak röportajına soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        Yemen'de patlama sesleri
        Yemen'de patlama sesleri
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"