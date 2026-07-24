NBA'de 8 yıllık Los Angeles Lakers macerasını sonlandıran LeBron James'in yeni durağı belli oldu. 41 yaşındaki efasane basketbolcu, Philadelphia 76ers ile anlaştığını duyurdu.

'The King (Kral)' lakaplı yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Philadelphia 76ers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum. Teşekkürler LA (Los Angeles). Miami'yi sonsuza dek seveceğim ve Kuzeydoğu Ohio her zaman evim olacak!"

ESPN'in haberine göre 41 yaşındaki ABD'li basketbolcu, Philadelphia ekibiyle 8 milyon dolar değerinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu yer alacak.

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YILDIZLAR KARMASI!

LeBron James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın yer aldığı kadroya katılacak. James ayrıca milli basketbolcu Adem Bona'nın da takım arkadaşı olacak.

NBA'DE 24. SEZONUNA BAŞLAYACAK

LeBron James, Philadelphia formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak.

James, böylece kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ın ardından dördüncü farklı takımın formasını giyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

LeBron James, geçen sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan yıldız oyuncu, Philadelphia ile beşinci şampiyonluğunun peşinden koşacak.