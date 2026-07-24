Borsacıların Londra göçü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün hisseleri borsada işlem gören Casa Emtia'da güveni kötüye kullanma, fiktif işlemlerin muhasebeleştirilmesi, şirket muhasebesinde yanıltıcı ve yanlış kayıtlar yaptıkları gerekçesi ile aralarında ünlü borsacıların da bulunduğu bir çok kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK, 24 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürüttüğü kapsamlı incelemeyi tamamladığını duyurdu. Kurul, piyasada "Çevik Kardeşler" olarak bilinen Mehmed Nureddin Çevik ve Masum Çevik’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre; Mehmed Nureddin Çevik ve Masum Çevik hakkında, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı işlemlerde bulunarak Casa Emtia'nın malvarlığının azaltılması eylemleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca suç duyurusu yapıldı.

SPK kararının dikkat çeken tarafı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maddesi gerekçe gösterilerek suç duyurusu yapılması oldu. Çünkü bu madde eğer suçlu bulunurlarsa işlemi yapanların hapis yatmasını gerektiriyor.

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YURTDIŞINA ÇIKIŞLAR HIZLANDI

Sadece Casa Emtia değil yeni SPK yönetiminin bir çok borsacıyı manipülasyon yaptıkları gerekçesi ile incelemeye başlamasının ardından borsacıların büyük bölümünün başta Londra olmak üzere yurtdışına çıkarak işlemleri buradan yürüttükleri ifade ediliyor. Borsacılar özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maddesi güveni kötüye kullanma ve sahtecilik başlığı altında 3 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını öngördüğü için hapis yatmaktan korkarak yurtdışına çıkıyor.

SPK SUÇ DUYURUSU NELERİ İÇERİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Casa Emtia dosyasında tespit ettiği ve suç duyurusuna konu ettiği eylemler 4 ana başlık altında toplandı:

Şirket Malvarlığının Azaltılması (SPK Madde 110/1-c): Güveni kötüye kullanma niteliğindeki bu eylemle, şirket yöneticilerinin veya sorumlularının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı işlemlerle şirket varlıklarını usulsüz şekilde eksilttiği ve şirketi zarara uğrattığı tespit edildi.

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Fiktif İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi: Gerçekte var olmayan (fiktif/hayali) işlemler muhasebeleştirilerek şirketin ilgili dönem finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayacak şekilde düzenlenmesi sağlandı.

2020-2024 Dönemi Yanıltıcı Kayıtları: Şirketin 2020-2024 yılları arasındaki muhasebe hesaplarında yanlış, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı kayıtlar yapılarak finansal raporlar çarpıtıldı.

Gerçeğe Aykırı Değerleme Raporları: Şirket varlıklarına ilişkin değerleme raporlarının yanlış ve yanıltıcı nitelikte düzenlenmesi sağlandı veya bu fiillere iştirak edildi.

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İŞTE O MADDE:

Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik

MADDE 110 – (1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur; ancak bu durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamaz:

a) Yatırım kuruluşuna, 58 inci madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek

b) Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak (…)[16]örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak

c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek

(2) Yatırım kuruluşu, 58 inci madde kapsamındaki fon kurulu ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumluları bünyesinde tutulan kayıtları bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak 5237 sayılı Kanunun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinden mahkûmiyete bağlanan kanuni sonuçlar, bu suçtan mahkûm olanlar hakkında da uygulanır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren güveni kötüye kullanma suçunu işleyen kişi, etkin pişmanlık göstererek 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin yanı sıra bunun iki katı parayı Hazineye;