Türk takımları Avrupa'da sahne aldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
Futbolda yeni sezon başlarken Türk takımları, Avrupa kupalarında hafta içini yenilgisiz tamamladı. İlk olarak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantajı cebine koydu. Ardından Konferans Ligi elemelerinde sahaya çıkan Başakşehir, Inter Turku ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bulundukları organizasyonlarda ilk maçlarına çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İstanbul'da ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantajı cebine koydu. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde istediği sonucu almayı başardı.
BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDAN BERABERLİKLE DÖNDÜ
UEFA Konferans Ligi elemelerinde sahne alan Başakşehir ise Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, rövanş öncesinde tur umutlarını korudu.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
İşte güncellen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 101.852
2. İtalya - 87.660
3. İspanya - 82.368
4. Almanya - 80.116
5. Fransa - 67.653
6. Portekiz - 62.650
7. Belçika - 56.850