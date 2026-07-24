Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bulundukları organizasyonlarda ilk maçlarına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İstanbul'da ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantajı cebine koydu. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde istediği sonucu almayı başardı.