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        Türk takımları Avrupa'da sahne aldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

        Futbolda yeni sezon başlarken Türk takımları, Avrupa kupalarında hafta içini yenilgisiz tamamladı. İlk olarak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantajı cebine koydu. Ardından Konferans Ligi elemelerinde sahaya çıkan Başakşehir, Inter Turku ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        1

        Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bulundukları organizasyonlarda ilk maçlarına çıktı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İstanbul'da ağırladığı Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantajı cebine koydu. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde istediği sonucu almayı başardı.

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        BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDAN BERABERLİKLE DÖNDÜ

        UEFA Konferans Ligi elemelerinde sahne alan Başakşehir ise Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, rövanş öncesinde tur umutlarını korudu.

        3

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

        4

        İşte güncellen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        6

        1. İngiltere - 101.852

        7

        2. İtalya - 87.660

        8

        3. İspanya - 82.368

        9

        4. Almanya - 80.116

        10

        5. Fransa - 67.653

        11

        6. Portekiz - 62.650

        12

        7. Belçika - 56.850

        13

        8. Hollanda - 50.729

        14

        9. TÜRKİYE - 46.675

        15

        10. Çekya - 43.025

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