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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD 10 yıllık faizi ve piyasalar o kritik eşikte

        ABD 10 yıllık faizi ve piyasalar o kritik eşikte

        ABD ile İran arasındaki savaş son günlerde ateşlenirken tüm dünya gözünü petrol ve altın fiyatı ile dolar endeksine dikmişken bu üç rakam ile bağlantılı odak noktası ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Daha önce ABD ile İran'ın savaşı müzakere etmek için anlaştığı 19 Mayıs'ta gördüğü seviye olan 4,71'e çıkan ABD tahvil faizleri dün de aynı bölgeyi test etti. Buradan savaşa yönelik açıklama gelmemesi halinde bu seviyenin aşılması ve küresel bir şok yaşanacağından endişe ediliyor.

        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        Herkesin gözü bu grafikte

        Dün Merkez Bankası beklendiği gibi faizi yüzde 37'de (fiilen yüzde 40) sabit tuttu. Çok değil 10 gün önce bankanın faizi yüzde 40 olan gecelik yerine yüzde 37 olan haftalık borçlanmaya dönerek 3 puan indirmesi beklenirken ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ile petrol fiyatlarının yeniden uçuşa geçip 100 doları bulması Merkez'in elini kolunu bağlamaya yetti. Sedece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil diğer tüm finans odakları aynı durumda. Özellikle savaş kaynaklı petrolün ateşlenmesi başta Avrupa, Uzakdoğu ve Türkiye olmak üzere bir çok ülkeyi ekonomik açıdan tedirgin ediyor.

        19 MAYIS'TA 4,71'İ GÖRMÜŞTÜ

        ABD ile İran arasındaki savaş son günlerde ateşlenirken tüm dünya gözünü petrol ve altın fiyatı ile dolar endeksine dikti. Ama uzmanların önünde açık olan ve gözünü kırpmadarn takip ettikleri en önemli grafik ise bu üç rakam ile bağlantılı odak noktası ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Daha önce ABD ile İran'ın savaşı müzakere etmek için anlaştığı 19 Mayıs'ta gördüğü seviye olan 4,71'e çıkan ABD tahvil faizleri dün de aynı bölgeyi test etti. ABD tahvil faizleri daha önce bu seviyeye çıktığı 19 Mayıs 2026'da ABD Başkanı Donald Trump, savaşın "çok hızlı sona ereceğini" söyleyerek bu seviyeden aşağı dönüşü salayabilmişti. Trump, 23 Mayıs'ta ise anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ve yalnızca son detayların kaldığını duyurmuştu. Şimdi uzmanlar buradan savaştan ziyade barışa yönelik açıklama gelmemesi halinde bu seviyenin aşılması ve küresel bir şok yaşanacağından endişe ediliyor.

        PETROL ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

        İran ile geçici anlaşmanın sağlandığı 19 Mayıs'ta paranın anavatanına yani ABD'ye döndüğüne dair ABD 10 yıllık tahvilinin belirleyicisi dolar endeksi 99,3 düzeyindeydi, şu anda ise 101'i aşarak doların olağanüstü güç kazanma süreci içinde olduğunu gösteriyor. Petrol 19 Mayıs'ta 110 doları aşmışken anlaşma ile 70 dolara kadar gerilemişti. Şu anda yeniden 100 doları geçen petrol özellikle enflasyon ve beraberinde faiz artırım beklentilerini kamçılıyor. Ons altın da 19 Mayıs'ta 4 bin 474 dolarken sonrasında yüksek kalan faiz nedeniyle 4 bin doların altına kadar sarktı.

        Yüksek faiz bir yandan sermaye piyasalarına güçlü bir rakip olup borsaya para girişini engellerken diğer yandan şirketlerin artan finansman maliyetleri ve yüksek fiyatlar nedeniyle talepteki düşüş şirket bilançolarına olan inancı sarsıyor. Türkiye'de savaşın sönümlenmesi ile tekrar gündeme gelen enflasyon ve faizdeki düşüş trendi alevlenen gerilim ile petrol fiyatları, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ile yeniden başka bahara kalırken sermaye piyasalarına ilgiyi azaltıyor.

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        #ABD İran Savaşı
        #ABD 10 yıllık tahvil faizi
        #dolar endeksi
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