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        Haberler Spor Voleybol Kanada - Türkiye: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finalde!

        Kanada - Türkiye: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finalde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları yarı finalde!

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde madalya yürüyüşünü sürdürüyor! Ay-yıldızlılar, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette 5-5'lik eşitliği bozan taraf Kanada oldu: 5-7. Savunmada Gizem Örge, hücumda ise Jack-Kısal ve Hande Baladın ile etkili olan Türkiye, farkı bire indirse de Kanada üstünlüğünü korudu: 21-22. Setin son bölümünde hata yapmayan Kanada, ilk seti 25-22 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

        İkinci sette Vargas'ın etkili oyunuyla iyi başlayan Türkiye, ilk bölümde 8-4 üstünlük kurdu. Kanada'nın savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren ve orta hücumlarda etkili olan milli takım, setin ortalarında farkı korudu: 15-10. Yirmili sayılara ilk ulaşan ay-yıldızlı ekip, üstün oyununu set sonuna taşıyarak ikinci seti 25-21 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

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        Üçüncü sette Türkiye'nin arka alandaki hatalarını değerlendiren Kanada, blok sayılarıyla beş sayılık fark yakaladı: 10-15. Hücumda İlkin ve Zehra, file önünde ise Jack-Kısal ile etkili olan ay-yıldızlı ekip, 17-17'de eşitliği sağladı. Kritik bölümde 19-18 öne geçen A Milli Takım, rakibine mola aldırdı. Bloklarda Hande Baladın ve Zehra Güneş'in etkili performansıyla üstünlüğünü sürdüren milli takım, üçüncü seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

        Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren Türkiye, seti 25-17, maçı ise 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Sultanlar, yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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        Salon: East Asian Games Dome

        Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

        Türkiye: Elif Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Sinead Jack-Kısal (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Yaprak Erkek)

        Kanada: Fransen, Gray, Thokbuom, Van Ryk, Guezen, Maglio (Jost, Baker, Smrek, Andulajevic, Georgiadis)

        Setler: 22-25, 25-21, 25-21, 25-17

        Süre: 113 Dakika

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