Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İran'la devam eden savaşa dair kritik açıklamalarda bulunan Rubio, "İran bir anlaşma yapmaya hazır değil. Bedel ödeyecekler. Bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak" dedi.

Yemen'de İran'a yakın Husi grubunun saldırılarına son vermesini umduğunu belirten Rubio, "İran tarafından kandırıldılar. Umarım gerilimi azaltırlar" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan'ın kritik bir ABD müttefiki olduğunu söyleyen Rubio, Riyad'la yapılan nükleer anlaşmanın çok doğru ve mantıklı olduğunu belirtti.

Küba ile ilgili de kritik açıklamalar yapan Rubio, Küba'yı yönetenlerin ne yaptıklarını bilmediklerini iddia etti. Küba'nın refah içinde ve özgür olmasını istediklerini söyleyen Rubio, Küba'nın yöneticilerinin bu şekilde davranmaya devam etmesi durumunda Küba'nın bir geleceğinin olmadığını, Küba halkının daha iyisini hak ettiğini söyledi.

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Rubio, ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında süregelen gerginlikle ilgili de yorum yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, UCM'yi 'delilerin ve çılgınların yönettiğini' iddia etti.

UCM'nin bir parçası olmayacaklarını ve UCM'nin ABD'de yetkisiz olduğunu söyleyen Rubio, mahkemeyle olan gerginliği kamuoyuyla paylaştı.

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