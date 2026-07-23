İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

Dün Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz adliyeye giderek ifade vermişti.

DHA'daki habere göre; Bu kapsamda Fatih Portakal, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada "bilgi sahibi" olarak ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliyede konuşan Portakal, "Tanık sıfatıyla ifade vereceğiz, o kadar. Avukatım da yanımda. Onun dışında bir şey yok." dedi.

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