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        Haberler Gündem Yargı AHBAP soruşturması sürüyor... İfadeye çağrılan 5 isimden Fatih Portakal; adliyede

        AHBAP soruşturması sürüyor... İfadeye çağrılan 5 isimden Fatih Portakal; adliyede

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Portakal, "bilgi sahibi" olarak ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Portakal, "Tanık sıfatıyla ifade vereceğiz, o kadar" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Fatih Portakal adliyede

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

        Dün Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz adliyeye giderek ifade vermişti.

        DHA'daki habere göre; Bu kapsamda Fatih Portakal, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada "bilgi sahibi" olarak ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

        Adliyede konuşan Portakal, "Tanık sıfatıyla ifade vereceğiz, o kadar. Avukatım da yanımda. Onun dışında bir şey yok." dedi.

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        Ne olmuştu?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

        Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

        Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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