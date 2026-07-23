Tunceli’de, 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ESKİ VALİ İLE İHRAÇ POLİSİN SUÇ YAZIŞMASI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise Tuncay Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler arasında Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok da bulunuyor.

ESKİ VALİNİN EŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklanmış; önceki gün gerçekleştirilen operasyonla, aralarında Sonel'in eşi Handan Sonel’in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.