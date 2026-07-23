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        Haberler Dünyadan Elon Musk 'The Odyssey' filminin kendi versiyonunu çekecek

        Elon Musk 'The Odyssey' filminin kendi versiyonunu çekecek

        Daha önce yönetmen Christopher Nolan'ın oyuncu seçimlerini hedef alan Elon Musk, 'The Odyssey' filminin "tarihsel açıdan doğru" versiyonunu çekeceğini duyurdu. En zengin teknoloji girişimcisi, film için yapay zekayı kullanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        'The Odyssey'e de el attı

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, henüz vizyona girmeden önce oyuncu seçimiyle eleştirdiği 'The Odyssey' filminin kendi versiyonunu hazırlıyor.

        Geçtiğimiz hafta sonu, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği epik filmi sinemalarda gösterime girdi ve şimdiden hasılat rekoru kırdı. Seyircinin beğenisini toplayan film, Musk'ı pek memnun etmemiş gibi görünüyor.

        Oscar ödüllü yönetmen tarafından yazılan film, Homeros'un antik Yunan destanının bir uyarlaması şeklinde çekildi. Truva Savaşı'ndan sonra evine dönmek için yola çıkan İthaka Kralı Odysseus'un yolculuğunu konu alıyor.

        Christopher Nolan'ın filminde Kral Odysseus rolünü Matt Damon canlandırıyor
        Christopher Nolan'ın filminde Kral Odysseus rolünü Matt Damon canlandırıyor
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        Kral Odysseus rolünde Matt Damon, Telemakhos rolünde Tom Holland, Antinous rolünde Robert Pattinson, Odysseus'un eşi Penelope rolünde Anne Hathaway, Calypso rolünde Charlize Theron ve Truvalı Helen rolünde Lupita Nyong'o gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin gösterime girmesinin ardından Musk, Homeros'un destanının kendi "tarihsel olarak doğru" versiyonunu oluşturmak için yapay zeka aracını kullanacağını söyledi.

        Elon Musk
        Elon Musk

        55 yaşındaki teknoloji devi, sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl bitmeden önce Grok Imagine, Homeros'un sanatına sadık ve tarihsel olarak doğru bir Odyssey filmi yapacak" dedi.

        Musk, yönetmen Nolan'ın filmde rol verdiği yıldızlardan bazılarına itiraz etmiş, özellikle Yunan mitolojisinde dünyanın en güzel kadını olarak kabul edilen Truvalı Helen'i canlandıran Lupita Nyong'o'yu hedef almıştı.

        Lupita Nyong'o
        Lupita Nyong'o

        "DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI" POLEMİĞİ

        Amerikalı muhafazakar sunucu ve yorumcu Matt Walsh, sosyal medyadan, "Dünyada tek bir kişi bile Lupita Nyong'o'nun 'dünyanın en güzel kadını' olduğunu düşünmüyor. Ama Christopher Nolan, 'en güzel kadın' rolünü beyaz bir kadına verirse ırkçı olarak adlandırılacağını biliyor. Nolan teknik olarak yetenekli ama korkak" yorumunu yapmış, Musk da sosyal medyada, Walsh'ın görüşünü destekleyen açıklama yapmıştı.

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        Walsh'ın yorumuna "Doğru" diye yanıt verdikten sonra Musk, Nolan'ın ödül almak istediğini ve bu yüzden 'Odyssey'deki karakterlerin ırklarını değiştirdiğini düşündüğünü yazmıştı. Musk, Oscar'da 'En İyi Film' adaylığı söz konusu olduğunda temsil ve kapsayıcılık standartlarına uymak adına oyuncu seçimi yapıldığını savunmuştu.

        Christopher Nolan
        Christopher Nolan

        "NOLAN DÜRÜSTLÜĞÜNÜ KAYBETTİ"

        Musk, X hesabındaki diğer paylaşımlarında, yönetmen Nolan'ın oyuncu seçimleri nedeniyle Homeros'un mezarını çiğnediğini iddia eden mesajları yeniden paylaşmıştı.

        Şubat ayında Nyong'o'nun rolü henüz bir söylentiyken, Musk, bir X kullanıcısının, oyuncunun Truvalı Helen'i canlandırmasının Homeros'a hakaret olacağını iddia eden yorumunu desteklemişti. Yorum, "Yunan şair, kurgusal karakteri açık tenli, sarışın ve binlerce gemiyi harekete geçiren yüz olarak tanımlamıştı. Zira Helen o kadar güzeldi ki, erkekler onun için savaş başlatmıştı" şeklindeydi. Musk daha sonra bu gönderiye şu yorumu yapmıştı: Chris Nolan dürüstlüğünü kaybetti.

        Alec Baldwin
        Alec Baldwin

        Musk'ın Oscar'lı oyuncu Nyong'o hakkındaki şikayetlerinin ardından, Hollywood yıldızı Alec Baldwin devreye girmiş, Nyong'o'nun fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili Elon, o gerçekten de dünyanın en güzel kadını… Alec” mesajını yazmıştı.

        Elliot Page
        Elliot Page

        Musk ayrıca trans oyuncu Elliot Page'in de filmde Sinon'u canlandırmasına tepki göstermişti.

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        #Elon Musk
        #The Odyssey
        #Yapay Zeka
        #film
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