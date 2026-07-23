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        Beşiktaş'ın konuğu Midtjylland! İşte muhtemel 11'ler...

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar mücadeleden galip ayrılarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Beşiktaş'la ilk resmi maçına çıkacak olan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Midtjylland karşısında sahaya süreceği kadro merak ediliyor. Beşiktaş - Midtjylland maçı muhtemel 11'leri ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Ricardo de Burgos

        SAAT: 21.00

        YAYIN: S Sport Plus

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibini yenerek hem rövanş için avantaj yakalamak, hem de 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarına galibiyetle 'merhaba' demek istiyor.

        Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Orkun, İlhan, Oh

        VINCENZO ITALIANO'NUN İLK RESMİ MAÇI

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak.

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        Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşacak.

        TROSSARD YOK

        Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

        Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

        6 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET

        Siyah-beyazlı takım, sezon öncesi gerçekleştirilen Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı.

        İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

        Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti.

        Yurt dışı kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1'lik eşitliği bozamayan Beşiktaş, yine aynı ülke takımlarından Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

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        Siyah-beyazlılar, 6 maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

        "DOLMABAHÇE"DE TARAFTARINA KAVUŞACAK

        Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.

        Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

        Tüpraş Stadı'nda taraftarının karşısına 2 ay 14 gün sonra çıkacak siyah-beyazlı ekip, ev sahibi avantajını ilk maçta kullanarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı planlıyor.

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