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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı

        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı

        Henley & Partners'ın, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) resmi verilerine dayanarak hazırladığı 2026 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı. Küresel hareket özgürlüğünü gösteren sıralamada Türkiye'nin yeri de belli oldu

        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        1

        Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) resmi verileri esas alınarak hazırlanan 2026 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı. Dünyadaki 199 pasaportu, sahiplerine vizesiz veya önceden vize almadan erişim sağlayabildikleri destinasyon sayısına göre sıralayan endeks, küresel seyahat özgürlüğünün en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

        2

        1. SİNGAPUR

        2026 sıralamasında Singapur zirvedeki yerini koruyarak, vatandaşlarına 192 destinasyona vizesiz veya varışta vize ile giriş imkânı sağlayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

        3

        2. JAPONYA, GÜNEY KORE, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

        Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri 188 destinasyona vizesiz erişimle 2. sırada yer aldı.

        4

        3. İSVEÇ

        Listenin 3. sırasında İsveç var. Bu ülkenin pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 187.

        5

        4. BELÇİKA, DANİMARKA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, İRLANDA, İTALYA, LÜKSEMBURG, HOLLANDA, NORVEÇ, İSPANYA

        Listenin 4. sırasını ise Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İspanya paylaştı. Bu 11 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 186.

        6

        5. AVUSTURYA, YUNANİSTAN, MALTA, PORTEKİZ, İSVİÇRE

        Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İsviçre listede 185 ülkeye vizesiz seyahat ile 5. sırayı paylaştı.

        7

        6. MACARİSTAN, POLONYA, BİRLEŞİK KRALLIK

        Macaristan, Polonya ve Birleşik Krallık 184 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 6. sırada yer aldı.

        8

        7. AVUSTRALYA, KANADA, ÇEKYA, LETONYA, MALEZYA, YENİ ZELANDA, SLOVAKYA, SLOVENYA

        Avustralya, Kanada, Çekya, Letonya, Malezya, Yeni Zelanda, Slovakya ve Slovenya 183 destinasyona vizesiz erişimle 7. sırayı paylaştı.

        9

        8. HIRVATİSTAN, ESTONYA

        Hırvatistan ve Estonya 182 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 8. sırada yer aldı.

        10

        9. LİHTENŞTAYN, LİTVANYA

        Lihtenştayn ve Litvanya 181 destinasyona vizesiz erişimle 9. sırada yer aldı.

        11

        10. İZLANDA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

        İzlanda ile Amerika Birleşik Devletleri 180 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak ilk 10'u tamamladı.

        12

        11. BULGARİSTAN, ROMANYA

        Bulgaristan ve Romanya 178 destinasyona vizesiz erişimle 11. sırada yer aldı.

        13

        12. MONAKO

        Listenin 12. sırasında Monako yer aldı. Monako pasaportu sahipleri 177 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor.

        14

        13. KIBRIS

        Listenin 13. sırasında Kıbrıs yer aldı. Kıbrıs pasaportu sahipleri 175 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor.

        15

        14. ŞİLİ, HONG KONG (ÇİN ÖZEL İDARİ BÖLGESİ)

        Listenin 14. sırasını Şili ile Hong Kong (Çin Özel İdari Bölgesi) paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 174.

        16

        15. ANDORRA

        Listenin 15. sırasında Andorra yer aldı. Andorra pasaportu sahipleri 170 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor.

        17

        16. ARJANTİN, BREZİLYA

        Listenin 16. sırasını Arjantin ve Brezilya paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 169.

        18

        17. SAN MARİNO

        Listenin 17. sırasında San Marino yer aldı. San Marino pasaportu sahipleri 167 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor.

        19

        18. İSRAİL

        Listenin 18. sırasında İsrail yer aldı. İsrail pasaportu sahipleri 166 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor.

        20

        19. BARBADOS, BRUNEİ

        Listenin 19. sırasını Barbados ve Brunei paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 163.

        21

        20. BAHAMALAR

        Listenin 20. sırasında Bahamalar yer aldı. Bahamalar pasaportu sahipleri 158 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor.

        22

        21. ST. KITTS VE NEVIS, ST. VINCENT VE GRENADİNLER

        Listenin 21. sırasını St. Kitts ve Nevis ile St. Vincent ve Grenadinler paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 157.

        23

        22. MEKSİKA, URUGUAY

        Listenin 22. sırasını Meksika ve Uruguay paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 156.

        24

        23. SEYŞELLER

        Listenin 23. sırasında Seyşeller yer aldı. Seyşeller pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 155.

        25

        24. ANTİGUA VE BARBUDA

        Listenin 24. sırasında Antigua ve Barbuda yer aldı. Antigua ve Barbuda pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 154.

        26

        25. VATİKAN

        Listenin 25. sırasında Vatikan yer aldı. Vatikan pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 152.

        27

        26. KOSTA RİKA, GRENADA, MAURİTİUS

        Listenin 26. sırasını Kosta Rika, Grenada ve Mauritius paylaştı. Bu 3 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 148.

        28

        27. PANAMA

        Listenin 27. sırasında Panama yer aldı. Panama pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 147.

        29

        28. PARAGUAY

        Listenin 28. sırasında Paraguay yer aldı. Paraguay pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 145.

        30

        29. DOMİNİKA, TRİNİDAD VE TOBAGO

        Listenin 29. sırasını Dominika ile Trinidad ve Tobago paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 144.

        31

        30. ST. LUCIA

        Listenin 30. sırasında St. Lucia yer aldı. St. Lucia pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 143.

        32

        31. MAKAO (ÇİN ÖZEL İDARİ BÖLGESİ), UKRAYNA

        Listenin 31. sırasını Makao (Çin Özel İdari Bölgesi) ile Ukrayna paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 142.

        33

        32. PERU

        Listenin 32. sırasında Peru yer aldı. Peru pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 141.

        34

        33. SIRBİSTAN

        Listenin 33. sırasında Sırbistan yer aldı. Sırbistan pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 135.

        35

        34. TAYVAN (ÇİN TAIPEI)

        Listenin 34. sırasında Tayvan (Çin Taipei) yer aldı. Tayvan pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 134.

        36

        35. SOLOMON ADALARI

        Listenin 35. sırasında Solomon Adaları yer aldı. Solomon Adaları pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 133.

        37

        36. GUATEMALA

        Listenin 36. sırasında Guatemala yer aldı. Guatemala pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 132.

        38

        37. EL SALVADOR

        Listenin 37. sırasında El Salvador yer aldı. El Salvador pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 131.

        39

        38. KOLOMBİYA

        Listenin 38. sırasında Kolombiya yer aldı. Kolombiya pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 130.

        40

        39. HONDURAS

        Listenin 39. sırasında Honduras yer aldı. Honduras pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 129.

        41

        40. MARSHALL ADALARI, SAMOA

        Listenin 40. sırasını Marshall Adaları ile Samoa paylaştı. Bu 2 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 128.

        42

        48. TÜRKİYE

        Henley Pasaport Endeksi'nde geçen yıl 46. sırada bulunan Türkiye, bu yıl 48. sıraya geriledi. Türk pasaportuyla vizesiz veya varışta vizeyle seyahat edilebilen destinasyon sayısı 116'dan 112'ye düşerken, Türkiye bu puanla Katar ile birlikte 48. sırayı paylaştı.

        43

        51.KUVEYT

        Listenin 51. sırasında Kuveyt yer aldı. Kuveyt pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 97.

        44

        54. SUUDİ ARABİSTAN

        Listenin 54. sırasında Suudi Arabistan yer aldı. Suudi Arabistan pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 91.

        45

        60. ÇİN VE KOSOVA

        Listenin 60. sırasını Çin ve Kosova paylaştı. Bu 2 ülkenin pasaportlarıyla vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı ise 83.

        46

        70. AZERBAYCAN VE GANA

        Listenin 70. sırasını Azerbaycan ve Gana paylaştı. Bu 2 ülkenin pasaportlarıyla vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı ise 67.

        47

        81. HİNDİSTAN, CEZAYİR, MORİTANYA

        Listenin 81. sırasını Hindistan, Cezayir ve Moritanya paylaştı. Bu 3 ülkenin pasaportlarıyla vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı ise 55.

        48

        104. AFGANİSTAN

        Listenin son sırasında Afganistan yer aldı. Afganistan pasaportu sahiplerinin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 22.

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