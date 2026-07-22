Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.

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AYDIN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ANTALYA'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye 9 itfaiye ve 4 orman işletme aracıyla çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden görüldü.