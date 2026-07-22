Kurtulmuş ile Dervişoğlu'nun görüşmesi başladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görüşmesi başladı.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 13:03 Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşme, saat 13.00'te başladı.
Öte yandan Kurtulmuş'un saat 16.00'da Meclis'teki makamı önünde açıklama yapacağı bildirildi.
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