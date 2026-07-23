Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Çalışma, 2015-2024 yılları arasında lisans ve ön lisans programlarından mezun olan ve 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alanda çalışma durumlarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği izledi.

Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi takip etti.

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İSTİHDAM ORANINDA ZİRVEDE TIP VAR

Yüksek ücret sunan bölümlerin önemli bölümünün istihdamda da öne çıktığı görüldü. Lisans mezunları arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. Tıbbı yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik takip etti.

Alan bazında değerlendirildiğinde ise sağlık ve refah yüzde 84,5 ile ilk sırada yer aldı. Mühendislik, imalat ve inşaat alanı yüzde 82,1 ile ikinci, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76,7 ile üçüncü oldu.

İSTİHDAM GERİLEDİ

Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 75 iken 2025'te yüzde 73,9'a geriledi. Ön lisans mezunlarında da oran yüzde 66,4'ten yüzde 65,7'ye düştü.

EN HIZLI İŞ BULANLAR SAĞLIK BÖLÜMLERİ

Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalama 14,2 ay olarak hesaplandı. En kısa sürede işe yerleşen bölüm ise 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay), eczacılık (4,6 ay) ve ergoterapi (7,6 ay) izledi.

Ön lisans mezunlarında ise ilk iş bulma süresi ortalama 15,8 ay olurken, polis meslek eğitimi mezunları ortalama 3 ay ile en hızlı iş bulan grup olarak öne çıktı.

HER İKİ MEZUNDAN BİRİ KENDİ ALANINDA ÇALIŞIYOR

Araştırmaya göre ücretli çalışan lisans mezunlarının yüzde 56,7'si eğitim aldığı alanla uyumlu bir meslekte görev yapıyor. Bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 50,8 olarak hesaplandı.

Alan bazında en yüksek uyum oranı yüzde 80,4 ile sağlık ve refah alanında gerçekleşirken, en düşük oran yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.