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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        TÜİK'in 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, üniversite tercihi yapacak adaylar için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En yüksek ortalama aylık kazancı sağlayan lisans bölümü pilotaj olurken, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm ise yüzde 95,5 ile tıp oldu. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı ise geçen yıla göre geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Çalışma, 2015-2024 yılları arasında lisans ve ön lisans programlarından mezun olan ve 2025 yılında Türkiye'de yaşayan bireylerin istihdam, ilk iş bulma süresi, kazanç ve mezun oldukları alanda çalışma durumlarını ortaya koydu.

        Araştırmaya göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği izledi.

        Ön lisans programlarında ise en yüksek ortalama aylık kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi takip etti.

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        İSTİHDAM ORANINDA ZİRVEDE TIP VAR

        Yüksek ücret sunan bölümlerin önemli bölümünün istihdamda da öne çıktığı görüldü. Lisans mezunları arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm yüzde 95,5 ile tıp oldu. Tıbbı yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik takip etti.

        Alan bazında değerlendirildiğinde ise sağlık ve refah yüzde 84,5 ile ilk sırada yer aldı. Mühendislik, imalat ve inşaat alanı yüzde 82,1 ile ikinci, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76,7 ile üçüncü oldu.

        İSTİHDAM GERİLEDİ

        Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 75 iken 2025'te yüzde 73,9'a geriledi. Ön lisans mezunlarında da oran yüzde 66,4'ten yüzde 65,7'ye düştü.

        EN HIZLI İŞ BULANLAR SAĞLIK BÖLÜMLERİ

        Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalama 14,2 ay olarak hesaplandı. En kısa sürede işe yerleşen bölüm ise 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümü tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay), eczacılık (4,6 ay) ve ergoterapi (7,6 ay) izledi.

        Ön lisans mezunlarında ise ilk iş bulma süresi ortalama 15,8 ay olurken, polis meslek eğitimi mezunları ortalama 3 ay ile en hızlı iş bulan grup olarak öne çıktı.

        HER İKİ MEZUNDAN BİRİ KENDİ ALANINDA ÇALIŞIYOR

        Araştırmaya göre ücretli çalışan lisans mezunlarının yüzde 56,7'si eğitim aldığı alanla uyumlu bir meslekte görev yapıyor. Bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 50,8 olarak hesaplandı.

        Alan bazında en yüksek uyum oranı yüzde 80,4 ile sağlık ve refah alanında gerçekleşirken, en düşük oran yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.

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