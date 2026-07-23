Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
Manisa'da, 55 yaşındaki Sultan Gürel Gök, tartıştığı eşi 62 yaşındaki Himmet Gök tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sultan Gürel Gök'ün kendisini darp eden eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olayın da bu nedenle çıkan tartışmada yaşandığı belirtildi
Manisa'da kadın cinayeti, önceki gün saat 23.30 sıralarında Salihli ilçesi Yörük Mahallesi 385 Sokak'taki bir evde meydana geldi.
BIÇAKLA YARALAMA İHBARI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde bıçakla yaralanan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BEŞ YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL KOCA GÖZALTINA ALNDI
Polis ekipleri, olaya ilişkin kadının eşi Himmet Gök'ü (62) gözaltına aldı. Himmet Gök'ün emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.
KORUMA KARARI ALDIRDI
Yaklaşık bir hafta önce eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Sultan Gürel Gök'ün, bunun üzerine Himmet Gök hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.
KARARA SİNİRLENMİŞ
Bu karara sinirlenen Himmet Gök’ün eve geldiği ve çıkan tartışmada eşini öldürdüğü ifade edildi.
Hikmet Gök’ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.