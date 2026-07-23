Manisa'da kadın cinayeti, önceki gün saat 23.30 sıralarında Salihli ilçesi Yörük Mahallesi 385 Sokak'taki bir evde meydana geldi.

BIÇAKLA YARALAMA İHBARI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde bıçakla yaralanan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEŞ YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALNDI

Polis ekipleri, olaya ilişkin kadının eşi Himmet Gök'ü (62) gözaltına aldı. Himmet Gök'ün emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Yaklaşık bir hafta önce eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Sultan Gürel Gök'ün, bunun üzerine Himmet Gök hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

KARARA SİNİRLENMİŞ

Bu karara sinirlenen Himmet Gök’ün eve geldiği ve çıkan tartışmada eşini öldürdüğü ifade edildi.

Hikmet Gök’ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.