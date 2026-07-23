Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Bodrum'da görüntülenen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler; yoğun turne programlarından yeni tiyatro projelerine, 'Şahane Pazar' özleminden tiyatro sevgilerine kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Yoğun bir turne temposunda olduklarını belirten ikili, Bodrum'a yeni geldiklerini, akşam sahneye çıkacaklarını ve ertesi gün İzmir'e gideceklerini ifade ederek Bodrum'da uzun süre kalamayacaklarını dile getirdi. Süheyl Uygur, sahneledikleri oyunun 8'inci sezonunda olduğunu açıklarken hazırlıklarını sürdürdükleri yeni bir projenin müjdesini de verdi. Yeni oyun hakkında detay vermekten kaçınan Uygur, "Şimdilik söylemeyelim ama çok güzel bir oyun geliyor" dedi.

REKLAM

Yıllardır birlikte çalışan Uygur kardeşler, aralarındaki bağın artık kardeşliğin ötesine geçtiğini ve aynı sahneyi paylaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.

1998-2004 yılları arasında yayınlanan 'Şahane Pazar' hakkında da konuşan ikili, programı bırakmalarının üzerinden yaklaşık 13-14 yıl geçtiğini hatırlattı. Sosyal medyada hâlâ binlerce kişinin "Şahane Pazar' ne zaman başlayacak?" diye sorduğunu belirten Uygur kardeşler, programın yeniden başlaması yönünde büyük bir talep olduğunu ancak şu an için böyle bir planlarının bulunmadığını dile getirdi.

Babaları merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un mirasını yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen kardeşler, babalarının "Sağlığı elverdiği sürece sahneden kopamayacağım" anlayışını benimsediklerini ve bir sanatçının gerçek motivasyonunun seyircisi olduğunu ifade etti. 35 yıldır kendi tiyatrolarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne aldıklarını belirten ikili, gitmedikleri şehir kalmadıysa oraya da gitmek istediklerini söyleyerek seyircileriyle kurdukları bağı en büyük güç kaynakları olarak gördüklerini dile getirdi.

Nejat Uygur'un hayatının filme çekilmesiyle ilgili teklifler aldıklarını da açıklayan kardeşler, anneleri Necla Uygur'un bu projeye sıcak bakmadığını belirtti. Aile olarak manevi sebepler nedeniyle biyografi filmine olumlu yaklaşmadıklarını ifade eden ikili, bu konuda annelerinin kararına saygı duyduklarını sözlerine ekledi.