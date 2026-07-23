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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Yılmaz'ın telefon trafiği

        Burak Yılmaz'ın telefon trafiği

        Burak Yılmaz, Bodrum Torba'da tek başına çıktığı tekne gezisinde objektiflere takıldı. Sakin bir öğle yemeği yiyen Yılmaz, telefon görüşmesinin ardından teknesiyle bölgeden ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 07:26 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Bodrum'un Torba Mahallesi'nde görüntülendi.

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        Tek başına teknesiyle bir mekana gelen Yılmaz, burada sakin bir öğle yemeği yedi.

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        Daha sonra teknesine gidip orada vakit geçiren Yılmaz, bir süre telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Yılmaz, sakin geçen günün ardından teknesiyle oradan ayrılarak gözden kayboldu.

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