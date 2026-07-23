Burak Yılmaz'ın telefon trafiği
Burak Yılmaz, Bodrum Torba'da tek başına çıktığı tekne gezisinde objektiflere takıldı. Sakin bir öğle yemeği yiyen Yılmaz, telefon görüşmesinin ardından teknesiyle bölgeden ayrıldı
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 07:26 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Bodrum'un Torba Mahallesi'nde görüntülendi.
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Tek başına teknesiyle bir mekana gelen Yılmaz, burada sakin bir öğle yemeği yedi.
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Daha sonra teknesine gidip orada vakit geçiren Yılmaz, bir süre telefon görüşmesi gerçekleştirdi.