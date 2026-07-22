Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti

        Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti

        Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, romantik bir doğum günü paylaşımıyla aşk yaşadıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın meslektaşı Serra Arıtürk ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

        2

        Şaşmaz, haftalar sonra suskunluğunu bozdu ve aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.

        3

        28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı romantik kareyi takipçileriyle paylaştı.

        4

        Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Arıtürk ise bu paylaşımı beyaz kalp emojisi ekleyerek kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

        5

        Şaşmaz, bu paylaşımla ilişkisini ilk kez gözler önüne sermiş oldu.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!

        İstanbul Fatih'te iki kuyumcudan sipariş ettiği 4 kilogram altını teslim alan şüpheli, masanın altına kurduğu düzenekle altınları dışarıdaki suç ortağına ulaştırarak kaçtı. 1980'lerin meşhur dolandırıcısı "Raki" lakaplı Güney Zobu'nun "Kunduzi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, kılık değişt...
        #Aytaç Şaşmaz
        #serra arıtürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da fırtına etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!