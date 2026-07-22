Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti
Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, romantik bir doğum günü paylaşımıyla aşk yaşadıklarını duyurdu
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın meslektaşı Serra Arıtürk ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
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Şaşmaz, haftalar sonra suskunluğunu bozdu ve aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.
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28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı romantik kareyi takipçileriyle paylaştı.