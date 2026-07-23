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        Haberler Gündem Çevre Türkiye'de orman yangınları! Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor

        Türkiye'de orman yangınları! Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin ilerleme hızı büyük ölçüde düşürüldü. Göcek ve İnlice Mahalleleri arasında etkili olan yangında, dev ağaçların gövdelerinde devam eden için için yanmalar nedeniyle ekiplerin zorlu mücadelesi gece boyunca aralıksız sürdü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 07:54 Güncelleme:
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        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor

        FETHİYE'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nün X hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

        Gökçeovacık Mahallesi’nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi’ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi’nde bazı evler tahliye edilmişti.

        ÇANAKKALE'DE OTLUK ALANDA YANGIN

        Çanakkale’de çıkan ot yangını karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.

        İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabasının ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğurma çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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