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        Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

        Bursa İnegöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 01:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

        Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

        EZEL AKAY VE EREN KAZIM AKAY GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre, operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

        Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

        Olayla ilgili soruşturma, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

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