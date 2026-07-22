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        Haberler Dünya Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil

        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya hazır olmadığını ancak yakında hazır olacağını belirtti. Trump ayrıca, "Boğazlara ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Mecbur olduğumuz için yapıyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Donald Trump: İran anlaşma yapmaya hazır değil

        Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD Başkanı, "Ben buna çatışma diyorum. İran İslam Cumhuriyeti ile bir çatışmamız var. O kadar sert vuruluyorlar ki anlaşma yapmak istiyorlar ama ben diyorum ki henüz anlaşma yapmaya hazır değiller." diye konuştu.

        ENERJİ SANTRALLERİNE YÖNELİK TEHDİT

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda, "Tahran'ın yanında veya içinde bir köprü ya da enerji santralini" hedef alacaklarını bildirdi.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda ülkenin başkenti ve çevresindeki altyapıları vurmakla tehdit etti.

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        İran'a yönelik saldırıların eskisine göre daha şiddetli olacağı işaretini veren Trump, bugünden itibaren caydırıcılık konusunda daha kritik hedeflere yöneleceklerini vurguladı.

        Trump, "Bu noktadan itibaren İran İslam Cumhuriyeti, füze, roket, dron veya başka herhangi bir cihaz veya silahla Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açtığında, ABD, başkent Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü ya da enerji santralini bombalayacak ve yok edecektir." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı'nın açıklaması, İran'ın önceki günlerde Orta Doğu'daki ABD üslerine yaptığı saldırılarda 3 askerin daha hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

        Trump, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.

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        *Fotoğraf: AFP (AP aracılığıyla)

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