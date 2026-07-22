Muhammed Bakır Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirterek, ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz!" ifadesini kullanan Kalibaf, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak." dedi.

Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ABD güçlerinin yokluğuna bağlı olduğunu savunarak "Boğaz'daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

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"GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, desteğin türü ne olursa olsun, ABD’nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik tehditlerinin ardından Erakçi ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş." ifadesini kullanan Erakçi, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak." uyarısında bulundu.

Erakçi, ABD’nin olası saldırılarına ilişkin de "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek." ifadesini kullandı.

ENERJİ KONUSUNDA UYARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ın çevresinde yer alan köprü veya enerji santralini bombalama tehdidine ilişkin, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir." uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD Başkanı Trump’ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine yanıt verdi verdi.

Konuya ilişkin bildiri yayımlayan Musevi, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her seferinde, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran’ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

"DÜŞÜK MALİYETLİ SALDIRI FİKRİ KÜRESEL EKONOMİYE UZANAN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran’a karşı düşük maliyetli bir saldırı fikrinin enerji piyasasına ve küresel ekonomiye uzanan sonuçlar doğurabilecek bir hata" olduğunu söyledi.

Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran’ın "caydırıcılığın yeni bir aşamasında olduğunu" söyleyen Velayeti, "İran'a karşı düşük maliyetli bir saldırı düzenleme fikri, askeri alanın çok ötesinde enerji piyasasına ve küresel ekonomiye kadar uzanan sonuçlar doğurabilecek bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

Velayeti, "Beyaz Saray, İran'ı tehdit ederek, bölgesel müttefikleri harekete geçirerek ve Avrupa lobisini etkinleştirerek daha fazla güvenlik ve istikrar sağlamayacağını, aksine hataların sonuçlarını küresel hale getireceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır