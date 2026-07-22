Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı "Cake Not Hate" kampanyasıyla uluslararası kamuoyunda tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ile bir araya geldi.

        Erdoğan, Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

        İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret olaylarının ardından camilere kek dağıtarak toplumsal dayanışma mesajı veren Harris, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla dikkat çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 21 Temmuz 2026 (Ana Muhalefet Unvanı El mi Değiştiriyor?)

        "Ana Muhalefet" yeni parti mi olacak? Kaç vekil Özel ile hareket eder? CHP'yi bundan sonra ne bekliyor? Yeni ittifaklar mı kurulacak? Yargıtay'dan ret kararı çıkarsa ne olur? HT 360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Ufuk Aras ve Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Kalibaf: Ya hepimiz ya hiçbirimiz
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!