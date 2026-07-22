Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti

HT 360 - 21 Temmuz 2026 (Ana Muhalefet Unvanı El mi Değiştiriyor?)

"Ana Muhalefet" yeni parti mi olacak? Kaç vekil Özel ile hareket eder? CHP'yi bundan sonra ne bekliyor? Yeni ittifaklar mı kurulacak? Yargıtay'dan ret kararı çıkarsa ne olur? HT 360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Ufuk Aras ve Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran anlattı.