Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:11 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı "Cake Not Hate" kampanyasıyla uluslararası kamuoyunda tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ile bir araya geldi.
Erdoğan, Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret olaylarının ardından camilere kek dağıtarak toplumsal dayanışma mesajı veren Harris, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla dikkat çekmişti.
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