Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Gustavo Puerta'yla ilgileniyor

        Beşiktaş, Gustavo Puerta'yla ilgileniyor

        Yeni sezon öncesi transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Puerta'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah Beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Avrupa'nın köklü kulüpleriyle yarışa girdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, Racing Santander forması giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta'yı transfer gündemine aldı.

        2

        Andre Oechsner'in haberine göre siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.

        3

        Beşiktaş'ın henüz Racing Santander ile resmi temasa geçmediği belirtildi.

        4

        İspanyol ekibinin Puerta için yaklaşık 20 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

        5

        Kolombiyalı futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma, Bologna ve Atalanta'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Kurum'dan Tuzla'daki kentsel dönüşüme ilişkin paylaşım

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Tuzlada tamamlanan Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesinin görüntülerini paylaştı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?