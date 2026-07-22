Beşiktaş, Gustavo Puerta'yla ilgileniyor
Yeni sezon öncesi transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Puerta'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah Beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Avrupa'nın köklü kulüpleriyle yarışa girdi. İşte detaylar...
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:17 Güncelleme:
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Beşiktaş, Racing Santander forması giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta'yı transfer gündemine aldı.
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Andre Oechsner'in haberine göre siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.
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Beşiktaş'ın henüz Racing Santander ile resmi temasa geçmediği belirtildi.