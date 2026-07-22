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        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti

        Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti

        Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, romantik bir doğum günü paylaşımıyla aşklarını ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz haftalarda oyuncular Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ün mayıs ayından beri birlikte olduğu iddia edilmişti.

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        Aşk iddiaları, Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımıyla doğrulanmış oldu.

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        28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.

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        Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Arıtürk ise bu paylaşımı beyaz kalp emojisi ekleyerek kendi sayfasında yayımladı.

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        Şaşmaz, bu paylaşımla hem ilişkisini ilk kez gözler önüne serdi hem de aşkını ilan etti.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Aytaç Şaşmaz
        #serra arıtürk
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