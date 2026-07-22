Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk aşklarını ilan etti
Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, romantik bir doğum günü paylaşımıyla aşklarını ilan etti
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda oyuncular Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ün mayıs ayından beri birlikte olduğu iddia edilmişti.
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Aşk iddiaları, Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımıyla doğrulanmış oldu.
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28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.