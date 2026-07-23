Dünyada hiçbir ülkenin istemediği tek kara parçası: Haritalarda unutulan bu 125 yıllık arazinin sırrı ne?

Hukuksal bir paradoks olarak, bir ülkenin Bir Tawil üzerinde hak iddia etmesi, kendi savunduğu sınır çizgisinden ve dolayısıyla Halaib Üçgeni'nden vazgeçmesi anlamına geliyor. Bedel çok ağır olduğu için iki taraf da bu çöl parçasını kesin bir dille reddediyor.