SHOW TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizi 'Muhtemel Aşk'; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan kadrosu, sıcak anlatımı ve romantik hikâyesiyle yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizide 'Yiğit' karakterine hayat veren oyuncu Ege Erkal, canlandırdığı role dair merak edilenleri anlattı. Erkal, rolüne hazırlanma sürecini, oyunculuğa bakışını ve set deneyimlerini paylaşırken, 'Yiğit'in insan ilişkilerindeki güçlü yönünden etkilendiğini söyledi.

* Dizide sempatik, güvenilir ve arkadaş canlısı bir avukata hayat veriyorsunuz. Bize karaktere hazırlanma sürecinizden bahseder misiniz?

Hazırlık sürecinde 'Yiğit'i tek bir özellikle tanımlamamaya çalıştım. Evet, sempatik ve güvenilir biri ama bunların altında kendi bakış açısı ve hayatı algılayış biçimi var. Ben de önce o dünyayı anlamaya çalıştım. Bol bol senaryo analizi yaptım, karakterin ilişkilerini ve her sahnedeki hedefini çalıştım. Ayrıca YouTube üzerinden avukatların davranışlarını inceledim. Ben hazırlık sürecini, karaktere cevap bulmaktan çok doğru soruları sormak olarak görüyorum. 'Yiğit' neden böyle davranıyor, neden böyle konuşuyor, neden bu insanlarla bu ilişkiyi kuruyor? Bu soruların peşinden gidince karakter zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

"AVUKATLARA DUYDUĞUM SAYGI DAHA DA ARTTI"

* Avukatlık mesleği hakkında ne düşünüyorsunuz? Karakterinizden sonra avukatlara bakış açınız değişti mi?

Özellikle bu süreçte avukatlığın sadece yasaları bilmekten ibaret olmadığını daha iyi anladım. Birçok farklı insanın hikayesine tanıklık eden, aynı zamanda soğukkanlı kalması gereken bir meslek. 'Yiğit'i çalışırken de bunu düşündüm. Karşısındaki insanı dinleyebilmek, doğru soruları sorabilmek ve çözüm odaklı kalabilmek bence mesleğin en önemli taraflarından biri. Bu karakter sayesinde avukatlara duyduğum saygı daha da arttı diyebilirim.

"TEK YÖNLÜ BİR KARAKTER DEĞİL"

* 'Yiğit'i canlandırmak sizin için eğlenceli mi?

Kesinlikle eğlenceli. Çünkü 'Yiğit' tek yönlü bir karakter değil. Bir yandan arkadaş grubunun enerjisini dengelemeye çalışıyor, bir yandan da olaylara kendince çok net bir yerden bakıyor. En sevdiğim tarafı ise 'Yiğit'i komik olmaya çalışan biri gibi değil, kendince son derece haklı ve ciddi biri gibi oynayabilmek. Bence komedi de tam oradan doğuyor.

"BUNU HİSSETTİRMEYE ÇALIŞTIM"

* Sürekli başkalarını sakinleştiren ve dengeleyici bir rol üstlenen birini oynamak, sizce 'Yiğit' karakterini duygusal olarak yoruyor mudur?

Bence evet. Sürekli dengeyi kurmaya çalışan kişi olmak, bir noktadan sonra insanı yorabilir. Ben de bunu oynarken hissettirmeye çalıştım. 'Yiğit'in tepkilerinde bazen, "Tamam, yine ben toparlayacağım" duygusu var. Çok büyük ya da dramatik bir yorgunluk değil ama ince ince hissedilen bir hâl. Bence onu daha gerçek yapan da bu.

"DUYGULARINI GERİ PLANA ATABİLİYOR"

* Kendi özelliklerinizden bazılarını 'Yiğit'e verme şansınız olsaydı, bunlar hangileri olurdu ve karakterin gelişimi için nasıl bir katkı sağlardı?

'Yiğit'in insanlarla ilişkisi çok güçlü ama ben ona biraz daha kendini merak eden bir taraf verirdim. Çünkü başkalarını anlamak kadar insanın kendine de aynı merakla yaklaşması gerektiğine inanıyorum. 'Yiğit' çevresindekileri dinleyen, onları önemseyen biri ama bazen insan bunu yaparken kendi duygularını geri plana atabiliyor. Kendine de dışarıdan bakabilen, zaman zaman kendine zor sorular sorabilen bir 'Yiğit'in çok daha farklı kararlar alabileceğini düşünüyorum. Bu da karakterin gelişimine bambaşka bir katman eklerdi.

* Sizce 'Yiğit' ile gerçek hayatta arkadaş olur muydunuz?

Evet, olurdum. Çünkü 'Yiğit'in en sevdiğim yanı, insanı rahat hissettirmesi. Gerçek hayatta da böyle insanlarla arkadaş olmayı seviyorum.

* 'Defne' (Ayça Ayşin Turan) ve 'Melis' (Hayal Köseoğlu) karakterlerinin en yakın arkadaşı olarak, bu iki kadın karakterle sahnelerinizin yoğun olması size neler katıyor?

En çok hoşuma giden şey, hiçbir sahnenin aynı hissettirmemesi. 'Defne' ve 'Melis'le kurulan ilişkinin ritmi sürekli değişiyor. Bu da beni her sahnede yeniden dinlemeye ve o ana göre tepki vermeye zorluyor. Oyuncu olarak en sevdiğim şeylerden biri de bu.

"SOSYAL MEDYA HAYATIMIN ÇOK MERKEZİNDE DEĞİL"

* Sosyal medya hayatın çok içinde bir yer kaplıyor; siz sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz ve gelen yorumlardan etkileniyor musunuz?

Aslında sosyal medya hayatımın çok merkezinde değil. Elbette takip ediyor ve gelen yorumları okuyorum ama günün büyük kısmını orada geçiren biri değilim. Güzel yorumlar motive ediyor, eleştirilerden de mümkün olduğunca bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

"HİÇ BİTMEYEN BİR ÖĞRENME SÜRECİ"

* Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu olarak, oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?

Oyunculuk benim için insanı tanımanın en güzel yollarından biri. Her karakter bana hayata başka bir yerden bakma fırsatı veriyor. Birini oynamaya çalışırken aslında onu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu süreç ister istemez size de kendinizle ilgili yeni şeyler öğretiyor. Ben de bu yüzden oyunculuğu sadece bir meslek olarak değil, hiç bitmeyen bir öğrenme süreci olarak görüyorum.

"İZLEYİCİNİN EN ÇOK BAĞ KURDUĞU NOKTA DA BU"

* Dizi sosyal medyada çok konuşuluyor ve ilgiyle takip ediliyor. Sizce bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

Bence izleyici karakterlerle bağ kurabildiği zaman hikayeyi de sahipleniyor. Dizimizde herkesin kendinden bir parça bulabileceği karakterler var. Bir de sette hissettiğimiz samimiyetin ekrana geçtiğini düşünüyorum. Sanırım izleyicinin en çok bağ kurduğu nokta da bu.

"SETİMİZİN ENERJİSİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

* Bize set ortamından bahseder misiniz? Nasıl bir ekip çalışması içindesiniz?

Bir oyuncu için rahat hissedebileceği bir set çok kıymetli. Biz de birbirimizi dinleyen ve birbirimize alan açan bir ekip olduk. Setimizin enerjisi gerçekten çok güzel. Her ekip arkadaşımdan yeni şeyler öğreniyorum. Bu da seti daha keyifli hale getiriyor.

* Ayça Ayşin Turan ve Hayal Köseoğlu ile olan set enerjiniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Hayal'le ikinci kez birlikte çalışıyoruz. Daha önce de beraber oynama fırsatımız olmuştu. Oyunculuğunu gerçekten çok beğeniyorum ve sette onunla karşılıklı oynamak bana her zaman keyif veriyor. Ayça'yla ise ilk kez çalışıyoruz. İlk günden itibaren profesyonelliği ve işine gösterdiği özen beni çok etkiledi. İkisiyle de aynı projede olmak benim için gerçekten çok keyifli.

"HER OYUNCUNUN YOLU VE ZAMANI FARKLI"

* Genç bir oyuncu olarak, sizi izleyerek oyuncu olmak isteyenlere ne söylemek istersiniz?

Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Her oyuncunun yolu ve zamanı farklı. Merak etmeye, gözlem yapmaya ve hata yapmaktan korkmamaya devam edin. Bu meslekte öğrenmenin sonu yok. Sonuçtan çok sürece odaklanın.

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk'ın 6'ncı bölümünde; Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar. Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikayesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.