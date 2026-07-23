Nuria Martinez Navas HT Spor'a konuştu: Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil

2026 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan İspanya'da milli takım menajeri Nuria Martinez Navas, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"EN UFAK BİR AYRIMCILIK HİSSETMEDİM"

Özellikle böyle harika bir insani kaliteye sahip bir ekiple çalışmak gerçekten büyük bir zevk. Kendi adıma, erkeklerle veya kadınlarla çalışmak arasında hiçbir fark görmüyorum. 20 yılı aşkın süredir spor dünyasında çalışıyorum. Bu sürenin çoğunu erkeklerle geçirdim. Her zaman çok desteklendiğimi, çok iyi muamele gördüğümü ve aralarından biri gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Cinsiyetimden dolayı hiçbir zaman en ufak bir ayrımcılık hissetmedim. Gerçekten çok müteşekkirim. İlk dakikadan itibaren sizi aralarından biri, grubun doğal bir parçası gibi hissettiren insanlarla çalışmak harika bir duygu. Açıkçası kendimi çok rahat ve huzurlu hissediyorum.

🗨️ "20 yılı aşkın süredir spor dünyasında çalışıyorum, bu sürenin çoğunu erkekler ile geçirdim. Her zaman çok desteklendiğimi, çok iyi muamele gördüğümü ve aralarından biri gibi hissettiğimi söyleyebilirim."



🇪🇸 İspanya Milli Takımı Menajeri Nuria Martinez Navas… pic.twitter.com/2HKPzp6k5c — HT Spor (@HTSpor) July 23, 2026

"GEÇEN YIL TEMMUZ AYINDA KEŞİFLERE BAŞLADIK"

Benim durumumda bir "takım menajeri"nin işi temel olarak her şeyi, bizim elimizde olan ve önceden öngörebileceğimiz her şeyi kontrol altında tutmaya dayanıyor. Her şeyi kontrol altına almalıyız. Bu yüzden yoğun bir planlamayla, aylar öncesinden çalışıyoruz. Örneğin son Dünya Kupası'nda 1 yıl öncesinden çalışmaya başladık. Geçen yılın Temmuz ayında keşif ziyaretlerine başlamıştık. İyi bir yapı kurmak, elinizdeki her şeyi kontrol altında tutmak çok önemli; çünkü her zaman beklenmedik durumların çıkacağını bilirsiniz. Amaç, son dakika gelişen bu beklenmedik durumların olabildiğince kontrol altında olması, gruba olabildiğince az yansıtılması ve herhangi bir huzursuzluk veya gerginliğin önüne geçilmesidir. Her şeyin kontrol altında olduğunu her zaman göstermeliyiz. Bu yüzden daha önce söylediğim gibi; iyi bir planlamaya, sağlam bir yapıya ve oyuncular için çalışan farklı departmanlarla güçlü bir takım çalışmasına sahip olmak çok önemli. Çünkü elbette asıl başrol oyuncuları spor direktörü Aitor Karanka'nın önderliğinde teknik ekip ve teknik direktör... Ancak arkada duran bizlerin sürekli, çok iyi yapılandırılmış bir çalışma yürütmesi ve herkes arasında büyük bir iş birliği olması gerekiyor. Böylece her şey kontrol altında kalır ve maçlarda ya da antrenmanlarda beklenmedik durumlar yaşandığında bu, grubu olabildiğince az etkiler.

🗨️ "Benim işim önceden öngörebileceğimiz her şeyi kontrol altında tutmaya dayanıyor. Örneğin son Dünya Kupası'nda bir yıl öncesinden çalışmaya başladık. Geçen yılın Temmuz ayında keşif ziyaretlerine başlamıştık."



🇪🇸 İspanya Milli Takımı Menajeri Nuria Martinez Navas… pic.twitter.com/zb23W9XtZz — HT Spor (@HTSpor) July 23, 2026

"TÜRKİYE BENİM BAYILDIĞIM BİR ÜLKE"

Burada bulunmaktan son derece mutluyum ve gururluyum. Türkiye benim bayıldığım bir ülke. Fırsat buldukça kaçıp gitmeye çalıştığım, vakit geçirmekten çok keyif aldığım bir yer. İnsanı, kültürü, yemekleri... Bütün tarihi beni inanılmaz çekiyor. Bu yüzden takibiniz, ilginiz ve benim işimi, günlük yaşantımı biraz daha yakından tanımak istediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi göndermek, en iyi dileklerimi iletmek ve hem milli takıma hem de İspanyol futboluna her an gösterdiğiniz desteğe teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de İspanyol futbolunun çok büyük bir takipçisi olduğunu biliyorum. Sizlerle bu birkaç dakikayı paylaşmak gerçekten gurur verici...

🗨️ "Türkiye benim bayıldığım bir ülke. Fırsat buldukça gitmekten keyif alıyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi göndermek, en iyi dileklerimi iletmek ve hem milli takıma hem de İspanyol futboluna her an gösterdiğiniz desteğe teşekkür etmek istiyorum."



🇪🇸 İspanya Milli Takımı… pic.twitter.com/a6x1mbOXak — HT Spor (@HTSpor) July 23, 2026

"BURASI EGOLARIN ÇATIŞTIĞI BİR MİLLİ TAKIM DEĞİL"

Doğrusunu söylemek gerekirse içinde bulunduğum durum hiç de karmaşık bir durum değil. Çünkü burası egoların çatıştığı bir oyuncu grubu veya milli takım değil. Çok profesyonel, son derece hazırlıklı insanlar var; açıkçası büyük bir aile gibiyiz. Bu yüzden hiç zor olmuyor. Bahsettiğiniz o stresli anlar ya da ego çatışmaları bizim günlük hayatımızda yaşanmıyor. Oyuncularla iletişimimiz son derece samimi ve aile ortamı gibi. Sıradışı hiçbir istekleri ya da alışılagelmişin dışında bir davranışları olmuyor. Günün sonunda burası insani kalitesi çok yüksek bir grup. Bence başarının anahtarlarından biri de bu; tek bir vücut gibi hareket eden bir grup kurulabilmiş olması... Kimse ön plana çıkma çabasında değil, herkes kenetlenmiş durumda. Bu durum sadece takımın içindekilere değil; dışarıdaki herkese taraftarlara da yansıyor. Bence başarının sırrı bu: Grubun çok kenetlenmiş olması, son derece mütevazı olmaları ve hiçbir afaki ya da yersiz isteklerinin bulunmaması...