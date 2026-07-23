Galatasaray'dan Raul Asencio harekatı!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan genç stoper Raul Asencio'nun, sarı-kırmızılıların listesinde bulunduğunu belirtti.
Transferde gaza basan ve şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu takviyesi yapan sarı-kırmızılılar, savunma bölgesini güçlendirmek istiyor.
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı zorlayacak bir stoper transfer etmek isteyen G.Saray için, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
RAUL ASENCIO HAMLESİ
İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, Real Madrid'den Raul Asencio'yu transfer listesine aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığına izin verdiği belirtildi.
LAZIO DA İSTİYOR
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da genç stoperi izlediği kaydedilirken; Asencio'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı istediği yazıldı.
Lazio'nun Avrupa kupalarında yer almayışı ve Galatasaray'ın Devler Ligi'nde oluşu sebebiyle sarı-kırmızılıların transferde önde yer aldığı bildirildi.
"YER BULMASI ZOR"
Konate'nin transferi, Rüdiger'in sözleşme yenilemesi, Huijsen'in ilk 11'deki yeri ve Eder Militao'nun Eylül ayında iyileşerek takıma geri dönecek olması sebebiyle genç ismin yer bulmasının zor olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Raul Asencio, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 516 dakika sahada kaldı.
Eflatun-beyazlılarla 2031'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoperin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor...