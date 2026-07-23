Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaz aylarında sahaya inecek. Kılıçdaroğlu, İzmir, Antalya, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere birçok ile ziyaret yapacak.

“ARINMA SÜRECİ TAMAMLANDI”

Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları, "arınma" olarak ifade ettikleri sürecin tamamlandığını söyledi. İl başkanlıkları ile ilgili atılan adımları hatırlattı. Önümüzdeki hafta MYK toplantısından sonra saha çalışmaları başlayacak. İlk etapta MYK üyeleri vatandaşla buluşacak.

MİLLETVEKİLLERİ SAHAYA ÇIKACAK, GÖREVLENDİRME YAPILACAK

Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte, milletvekilleri de sahaya çıkacak. Genel Merkez tarafından il il görevlendirme yapılacak. CHP'nin ekonomi, eğitim, sağlık alanlarına dair önerileri anlatılacak.

“103 YILLIK GELENEĞE GEREKİRSE 50 ARKADAŞIMIZ SAHİP ÇIKAR"

Özgür Özel ve ekibinin kurmaya hazırlandığı yeni partiyle ilgili bakış açısı. CHP Genel Merkezi kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir milletvekilini telefonla arayarak partide kalması yönünde görüşme yapmadığını belirtti. "103 yıllık geleneğe gerekirse 50 arkadaşımız sahip çıkar" ifadesini kullandı. Giden milletvekilinin önemli bir kısmının da birkaç ay içerisinde yeniden CHP'ye döneceğine dair yorum yapıldı.