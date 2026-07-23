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        Haberler Sağlık Dört kez eli boş dönmüştü! Çift böbrek nakledildi

        Dört kez eli boş dönmüştü! Çift böbrek nakledildi

        İzmir'de uzun süredir diyaliz tedavisi gören 43 yaşındaki Can Çetin'e, bir böbrek nakli beklerken aynı donörden iki böbrek birden nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!

        İzmir'de yaşayan Can Çetin'e 12 yıl önce başlayan rahatsızlıklarının ardından böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Bu sürede diyalize bağlı hayatını sürdüren hastaya, 4 kez çağrıldığı hastanede böbreklerin uyumlu olmaması nedeniyle nakil yapılamadı.

        Uzun süredir böbrek nakli bekleyen Çetin, bir süre önce düşlediği haberi aldı.

        Yaklaşık 2 hafta önce kadavradan gerçekleştirilen nakilde 1 böbreğin yetersiz kalacağı değerlendirilerek Çetin'e çift böbrek nakledildi.

        "SU İÇMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

        Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çetin, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Çetin, naklin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen diyalizdeki günlerine göre durumunun çok iyi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ameliyatın verdiği yorgunluk var. Sanki çok fazla koşmuş gibiyim ama her şey yolunda gidiyor. O enerjiyi hissediyorsun. Hastaneden ilk çıktığımda yapmak istediğim şey seyahat etmek. 12 yıldır hiçbir yere gitmedim, İzmir dışına çıkmadım. Su içmeyi çok özledim. Yani en büyük hasret bunlar. Uzakta akrabalarımıza gidemiyoruz diyaliz hep engel oluyordu bize. Haftanın 3 günü mecbur diyalize girmek zorundaydım. O yüzden şimdi seyahat düşünüyorum, bol bol gezeceğim."

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        "ESPRİ YAPTIM GERÇEK OLDU"

        Çift böbreğin nakledileceği haberini ameliyata girmeden öğrendiğini ifade eden Can Çetin, "Akrabalarım dua ediyordu, ben ise 'ikiyi bekliyorum, 2 tane olsun ki sağlam olsun, bir tane de sorun olmasın' diyordum. Onu neden söylediğimi bilmiyordum ama öyle bir his vardı içimde. Espri yapıyordum gerçek oldu" diye konuştu.

        Hastanenin böbrek nakli bölümü sorumlusu Uzm. Dr. Işık Özgü de bilim kurulu tarafından her iki böbreğin de aynı hastaya naklinin uygun görüldüğünü söyledi.

        Bu naklin rutinden biraz daha farklı bir ameliyat olduğunu anlatan Özgü, "Teknik olarak biraz daha bizi zorlayan bir ameliyattı ama şimdiye kadar problem yaşamadık. Hastamız gayet iyi, değerleri de hızla yükseliyor" dedi.

        Özgü, hastaya tek böbreğin yeterli olmayacağının düşünüldüğünü, bu nedenle çift böbreğin nakledildiğini sözlerine ekledi.

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