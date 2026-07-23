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        Haberler Gündem Güncel Pes dedirten hırsızlık! Bali’ye tatile giden Burcu öğretmenin, 'tiny house'u çalındı!

        Pes dedirten hırsızlık! Bali’ye tatile giden Burcu öğretmenin, 'tiny house'u çalındı!

        Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık meydana geldi. Kentte görev yapan öğretmen Burcu Güven'in, Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!

        Adana'da öğretmen Burcu Güven'in (37), Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki ‘tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

        DHA'nın haberine göre kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti.

        Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla Seyhan ilçesi Yenimahalle'de boş arazideki ‘tiny house'unun 7 Haziran'da çalındığını öğrendi. Tatilini yarıda keserek kente dönen Burcu Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin TL'ye hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin. Taşınabilir evimize tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

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