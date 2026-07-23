Google’a Avrupa’da 1 milyar dolar ceza

Avrupa Birliği’nin dijital devlere karşı yürüttüğü mücadele, son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Özellikle Android işletim sistemi üzerinden rakip uygulamaları dezavantajlı duruma düşürdüğü gerekçesiyle Google’a kesilen rekor cezalar, şirketin pazar gücünü nasıl kullandığına dair önemli ipuçları sunmuştu. Bu süreçte AB’nin tavrı, adil rekabetin korunması açısından küresel bir örnek oluştururken, teknoloji sektöründe kuralların yeniden yazılmasına zemin hazırlamıştı. Benzer bir yaklaşımla Avrupa Birliği düzenleyicileri, şimdi de Google’ın arama motoru dominasyonunu mercek altına aldı ve şirketi anti-rekabetçi uygulamalar nedeniyle 1 milyar dolar para cezasına çarptırdı.

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Avrupa Birliği Komisyonu, Perşembe günü aldığı kararla Google’a 1 milyar dolar tutarında idari para cezası verdi. Düzenleyiciler, şirketin arama motoru pazarındaki ezici üstünlüğünü rakip firmaları piyasadan dışlamak ve rekabeti engellemek için kullandığını belirledi.

TİCARET İLİŞKİLERİNİ GERGİNLEŞTİRDİ

Ceza kararı, ABD ile Avrupa Birliği arasında ticaret ve teknoloji politikaları konusunda zaten var olan gerilimin arttığı hassas bir dönemde açıklandı. AB yetkilileri, Google’ın iş uygulamalarının rekabet kurallarını ihlal ettiğini vurgularken, bu adımın trans-Atlantik ilişkilerde yeni tartışmalara yol açması bekleniyor.

ARAMA MOTORU DOMİNASYONU VE REKABET İHLALLERİ

Google, dünya genelinde arama motoru pazarının büyük bölümünü kontrol ediyor. AB soruşturmasına göre şirket, bu hakim konumunu kullanarak rakiplerin hizmetlerini arama sonuçlarında dezavantajlı göstermiş ve kendi hizmetlerini öne çıkarmış. Bu tür uygulamalar, yenilikçi girişimlerin büyümesini engelleyerek tüketici tercihlerini sınırlıyor. Karar, sadece mali cezayla sınırlı kalmayıp Google’ın Avrupa’daki operasyonlarını da yakından etkileyecek düzenlemeleri beraberinde getirebilir.

4,1 MİLYAR DOLARLIK CEZA DA ONAYLANMIŞTI!

AB, Android üzerinden telefon üreticilerine dayattığı ön yükleme zorunlulukları nedeniyle Google’a rekor düzeyde cezalar kesmişti ve geçtiğimiz günlerde Google, Android işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2018'de kesilen 4,1 milyar Euro'luk rekor cezaya karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. Avrupa Adalet Divanı'nın onayıyla kesinleşen karar, Big Tech'e yönelik AB rekabet yaptırımlarını güçlendireceğinin ciddi bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Geçmişteki bu kararlar, bugün verilen 1 milyar dolarlık cezanın da habercisi niteliğindeydi ve şirketin dijital piyasalardaki davranışlarını uzun süredir takip edildiğini gösteriyor.

Google’ın cezaya itiraz edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Şirket, benzer davalarda kararları genellikle mahkemeye taşıyarak süreçleri uzatıyor. Analistler, bu tür cezaların Big Tech şirketlerini Avrupa pazarında daha temkinli davranmaya ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak için daha fazla yatırım yapmaya yönelteceğini öngörüyor.