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        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında uçucu personelin ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilerek uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Bakanlık, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin idari ve adli tahkikatın sürdüğünü, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp sonuç raporunun beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedarik süreci ile Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirmede bulundu.
        Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirmede bulundu.

        EUROFIGHTER EĞİTİMİ AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK

        Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakanlık, "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" açıklamasında bulundu.

        "ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR"

        Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatına ilişkin idari ve adli incelemelerin sürdüğünü belirten Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

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        "Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır."

        "RESMİ AÇIKLAMA DİKKATE ALINMALI"

        Bilgin’in ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, "Bu nedenle resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

        MSB: BİR HAFTADA 6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

        MSB'den yapılan açıklamada son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 466 kişi yakalandı, 946 kişi ise hududu geçemeden engellendi. PKK'lı 6 teröristse teslim oldu.

        1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu, engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaştı.

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