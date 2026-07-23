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        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı

        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı

        MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' değerlendirmesi yaparak, "Hazine yardımı milletvekili sayısına göre dağıtılmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını açıklaması hakkında, "Hazine yardımı milletvekili sayısına göre dağıtılmalı" dedi.

        MHP Genel Merkezi'nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli yeni parti yorumunda bulundu.

        MHP lideri, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur" dedi.

        Bahçeli, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" ifadelerini kullandı.

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