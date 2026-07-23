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        Haberler Ekonomi Para TCMB faizi sabit bıraktı

        TCMB faizi sabit bıraktı

        Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TCMB faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

        TCMB ocak ayında yılın ilk toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ardından mart, nisan ve haziran toplantılarında faizi sabit bırakmıştı.

        Karara ilişkin açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı ölçüde gerilediği belirtilirken, öncü verilerin temmuz ayında ana eğilimde geçici bir yükselişe işaret ettiği ifade edildi.

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        PPK açıklamasında, "Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir" denildi.

        "SIKI PARA POLİTİKASI DEZENFLASYONU GÜÇLENDİRECEK"

        Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

        Açıklamada, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

        Kurulun, faiz kararlarını enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentilerini dikkate alarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği belirtilirken, para politikası kararlarının toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edileceği kaydedildi.

        PPK metninde, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır" denildi.

        Açıklamada ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtilerek, likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

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