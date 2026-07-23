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        Haberler Gündem 3. Sayfa İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!

        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!

        Muğla'nın Ula ilçesinde, sokakta kavga eden 57 yaşındaki Ercan Göktaş ile 19 yaşındaki Çınar Agah Ersoy birbirini defalarca bıçakla yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!

        Muğla'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BİRBİRLERİNİ DEFALARCA BIÇAKLADILAR

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini defalarca bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE TEDAVİYE ALINDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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