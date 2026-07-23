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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı. ECB haziran ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB refinansman faizini yüzde 2,40, mevduat faizini yüzde 2,25, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,65'te sabit bıraktı.

        ECB haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

        ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, enerji fiyatlarına ilişkin görünümün yüksek oynaklığını koruduğu belirtilerek, mevcut seviyelerin Haziran ayında yayımlanan Eurosystem uzman projeksiyonlarındaki temel senaryoya yakın olduğu ancak Orta Doğu'daki çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde bulunduğu ifade edildi.

        ENERJİ ŞOKUNUN ETKİLERİ İZLENİYOR

        ECB, belirsizliğin yüksek seyrini koruduğunu ve enerji fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerindeki tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını vurguladı.

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        Bu kapsamda Yönetim Konseyi'nin enerji şokunun büyüklüğü ve süresi ile dolaylı ve ikinci tur etkilerini yakından takip ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, ECB'nin orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla para politikasını belirlemeye devam edeceği ifade edildi.

        ECB, bugünkü kararla birlikte çatışmanın yarattığı belirsizlik ortamında hareket edebilmek için uygun konumunu koruduğunu belirtti.

        Bundan sonraki faiz kararlarının veri odaklı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alınacağı belirtilen açıklamada, politika duruşunun; enflasyon görünümü, buna ilişkin riskler, açıklanacak ekonomik ve finansal veriler, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü dikkate alınarak belirleneceği ifade edildi.

        ECB ayrıca, gelecekteki faiz patikasına ilişkin önceden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını yineledi.

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