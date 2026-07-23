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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!

        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada gurbetçi bir sürücü, 2 kardeşi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Silahlı şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!

        Bolu'da olay, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İddiaya göre, akaryakıt pompası önünde bekleyen WU 3832P yabancı plakalı cipin sürücüsü gurbetçi A.T. ile hemen arkasında bulunan otomobildeki O.Y. ve S.Y. isimli iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        GURBETÇİ İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI

        Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gurbetçi A.T., yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak iki kardeşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan O.Y. ve S.Y., bacaklarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı.

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        JANDARMA SUÇ ALETİYLE YAKALADI

        Bu sırada otoyol kenarında devriye görevinde bulunan Otoyol Jandarma ekipleri, silah sesleri üzerine duruma anında müdahale ederek şüpheli A.T.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

        İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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